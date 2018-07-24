شؤون فلسطينية

خشيةٌ من نفوق الدجاج بسبب موجة الحر في فلسطين

خشيةٌ من نفوق الدجاج بسبب موجة الحر في فلسطين
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
حذرت وزارة الزراعة الفلسطينية من موجة الحر الشديدة التي تضرب المنطقة، داعية المزارعين ومربي الدواجن والثروة الحيوانية لأخذ الاحتياطات اللازمة، واتباع ارشاداتها للتقليل من الآثار السلبية لارتفاع درجات الحرارة في قطاعي الثروة الحيوانية والنبات.

وذكرت الوزارة في بيان صحفي وزعته العلاقات العامة والإعلام،  بأن ارتفاع درجات الحرارة، يؤثر بشكل كبير على صحة الدواجن، وخاصة الكبيرة في العمر، أي التي يتجاوز عمرها أكثر من 25 يوماً، مبينة أنه حال تجاوزت درجة الحرارة الحد المسموح به، فإن ذلك يسبب ضرراً كبيراً على صحة الدواجن، وممكن أن يؤدي لنفوق أعداد كبيرة منها.

وأوضحت، أن موجة الحر الشديدة تؤثر أيضاً على جميع الحيوانات وعلى الإنتاج الحيواني، ولكن الحيوانات قادرة على تحمل الحرارة أكثر من الدواجن، الأمر الذي يتطلب من المزارعين الانتباه إليها، والاستعداد الجيد، واتخاذ الإجراءات والإرشادات اللازمة تفادياً لأية خسائر وأضرار.

وبما يخص الثرورة الحيوانية، فقد قدمت وزارة الزراعة عدة إرشادات للمزارعين حول كيفية التعامل مع موجة الحر، منها وضع الرشاشات فوق المزارع وستائر من "الخيش" على جوانبها، زيادة عدد السقايات مع رفع مستوى المياه فيها لترطيب جسم الدواجن، وتشغيل المراوح إن وجدت، وتخفيف الازدحام داخل المزرعة.

ومن الإرشادات أيضاً، وضع فيتامين "c" في المياه المقدم للدواجن، تقليل أعداد الطيور المرباة مقارنة بباقي فصول السنة، تقديم العلف في ساعات الصباح الباكر، أي قبل الساعة العاشرة صباحاً، ورفعها من أمامهم قبيل اشتداد الحرارة حتى لا تتأثر بها، ومن ثم إعادتها مرة أخرى بعد ساعات العصر.

وأوصت وزارة الزراعة بضرورة إغلاق فتحات التهوية في الجهة التي يدخل منها الهواء الساخن وتركيب ستائر من الخيش في الواجهات المعرضة للشمس مع ترطيبها باستمرار بالماء عند هبوب الرياح الخماسينية، بالإضافة إلى العمل على دهن براميل المياه باللون الأبيض الذي يعكس ضوء الشمس، ويقلل من نسبة تعرض المياه التي تذهب للسقايات للسخونة، التي تساعد على نفوق أعداد من الدواجن.

وفيما يتعلق بالقطاع النباتي، فقد أوصت الوزارة المزارعين بعدم الري في ساعات الظهر ومراجعة ارشادات الوزارة لتفادي الخسارة وتلف المحاصيل، مشددة على أهمية تهوية الدفيئات فيما يتعلق بالزراعات المحمية، أما باقي المزروعات فحثت المزارعين على تفادي الري في ساعات الظهر واقتصاره على بداية النهار أو ليلاً.

كما أوصت المزارعين بزراعة أشتال الخضار في الصباح الباكر أو في ساعة متأخرة من النهار، ودهان أسطح الدفيئات بالجير أو وضع شِباك بلون أسود، وعمل فتحات تهوية للدفيئات.

ودعت المزارعين كذلك لتقليم وتوريق النباتات وبالأخص "نبات الطماطم" في الدفيئات، للسماح بنفاد التيار الهوائي.

وتواظب وزارة الزراعة على تحذير وتنبيه المزارعين بالمحافظة على مزارعهم بتفادي موجات الصقيع أو الحر على مدار العام، حيث تتواصل مع المزارعين وأصحاب مزارع المواشي والدواجن، لتحذيرهم من مخاطر هذه الموجات.

أخبار ذات صلة

كشف قضية ابتزاز الكتروني في جنين

كشف قضية ابتزاز الكتروني في جنين

الصحة: مطاعيم الحجاج ستصل قطاع غزة غداً وصرفها بالمجان

الصحة: مطاعيم الحجاج ستصل قطاع غزة غداً وصرفها بالمجان

الحكومة: انخفاض حاد في الدعم الخارجي للسلطة وصل لـ 70%

الحكومة: انخفاض حاد في الدعم الخارجي للسلطة وصل لـ 70%

(0404): لأول مرة.. جندي إسرائيلي يقنص أحد مطلقي البالونات الحارقة

(0404): لأول مرة.. جندي إسرائيلي يقنص أحد مطلقي البالونات الحارقة

جبارين يفتتح مشروع إعادة تأهيل شبكة المياه في خربثا بني حارث

جبارين يفتتح مشروع إعادة تأهيل شبكة المياه في خربثا بني حارث

الأسطل يدعو المؤسسات الصحفية إلى تمكين الصحفيات مهنياً وقانونياً

الأسطل يدعو المؤسسات الصحفية إلى تمكين الصحفيات مهنياً وقانونياً

النائب العام يترأس اجتماع أعضاء نيابة المرور

النائب العام يترأس اجتماع أعضاء نيابة المرور

وزارة الإعلام تدعو لدعم اللاجئين و(أونروا)

وزارة الإعلام تدعو لدعم اللاجئين و(أونروا)

التعليقات

الدنيا حكايات

مُصالحة مصر

مُصالحة مصر

شؤون فلسطينية

كشف قضية ابتزاز الكتروني في جنين

كشف قضية ابتزاز الكتروني في جنين

الصحة: مطاعيم الحجاج ستصل قطاع غزة غداً وصرفها بالمجان

الصحة: مطاعيم الحجاج ستصل قطاع غزة غداً وصرفها بالمجان

(0404): لأول مرة.. جندي إسرائيلي يقنص أحد مطلقي البالونات الحارقة

(0404): لأول مرة.. جندي إسرائيلي يقنص أحد مطلقي البالونات الحارقة

جبارين يفتتح مشروع إعادة تأهيل شبكة المياه في خربثا بني حارث

جبارين يفتتح مشروع إعادة تأهيل شبكة المياه في خربثا بني حارث

الأسطل يدعو المؤسسات الصحفية إلى تمكين الصحفيات مهنياً وقانونياً

الأسطل يدعو المؤسسات الصحفية إلى تمكين الصحفيات مهنياً وقانونياً

النائب العام يترأس اجتماع أعضاء نيابة المرور

النائب العام يترأس اجتماع أعضاء نيابة المرور

وزارة الإعلام تدعو لدعم اللاجئين و(أونروا)

وزارة الإعلام تدعو لدعم اللاجئين و(أونروا)

قسم جراحة الصدر بالشفاء يجري عملية معقدة لجريح خلال مسيرات العودة

قسم جراحة الصدر بالشفاء يجري عملية معقدة لجريح خلال مسيرات العودة

منوعات

مجلة لبنانية تهاجم محمد عساف &#34;صعد كالصاروخ ثم أنحسر&#34;

مجلة لبنانية تهاجم محمد عساف "صعد كالصاروخ ثم أنحسر"

دنيا بطمة لمنتقديها: أجسام بِغال وعقول عصافير

دنيا بطمة لمنتقديها: أجسام بِغال وعقول عصافير

الأمير هاري لميغان: لا تقلّدي أمي

الأمير هاري لميغان: لا تقلّدي أمي

فنانة تكشف كيف أصبح ابن لجين عمران بعدما كبر

فنانة تكشف كيف أصبح ابن لجين عمران بعدما كبر

بعد انتشارها عالميا.. إليك شخصية &#34;كيكي&#34; الحقيقية

بعد انتشارها عالميا.. إليك شخصية "كيكي" الحقيقية

أرقام صادمة.. لن تصدقوا كم تتقاضى صافيناز دينا وجوهرة مقابل وصلة رقص

أرقام صادمة.. لن تصدقوا كم تتقاضى صافيناز دينا وجوهرة مقابل وصلة رقص

ابنها اختفى فجأة و&#34;سأقطع لسانكِ&#34; أحد التهديدات.. تشريح جثة مي سكاف

ابنها اختفى فجأة و"سأقطع لسانكِ" أحد التهديدات.. تشريح جثة مي سكاف

شاهد: مطرب إسرائيلي يسرق إسم الموسيقار الراحل &#34;فريد الأطرش&#34;

شاهد: مطرب إسرائيلي يسرق إسم الموسيقار الراحل "فريد الأطرش"

وفاة الممثلة السورية مي سكاف المعارِضة للحكومة في فرنسا

وفاة الممثلة السورية مي سكاف المعارِضة للحكومة في فرنسا

سما المصري تُرضع قرد.. وتعليقها صادم أكثر من الحدث ذاته

سما المصري تُرضع قرد.. وتعليقها صادم أكثر من الحدث ذاته

عربي

قتلى وجرحى بهجوم استهدف موكباً لقيادات عسكرية بعدن

قتلى وجرحى بهجوم استهدف موكباً لقيادات عسكرية بعدن

مئات من عناصر (الخوذ البيضاء) عالقون في جنوب سوريا

مئات من عناصر (الخوذ البيضاء) عالقون في جنوب سوريا

الكويت تدخل على خط حل أزمة كهرباء العراق

الكويت تدخل على خط حل أزمة كهرباء العراق

الحكومة الأردنية تُحيل قضايا (الدخان) إلى أمن الدولة

الحكومة الأردنية تُحيل قضايا (الدخان) إلى أمن الدولة