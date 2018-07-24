الأسطل يدعو المؤسسات الصحفية إلى تمكين الصحفيات مهنياً وقانونياً





ودعا الأسطل الصحفيات إلى عدم العمل تحت بند تطوع، لأن التطوع لا يكون للعاطل عن العمل، وإنما لمن لديه عمل ويخصص جزءًا من وقته لخدمة المجتمع.



وطالبت الصحفيات خلال اللقاء، بتنظيم دورات خارج قطاع غزة وإشراك الصحفيات فيها، وبتخفيض رسوم عضوية الانتساب لنقابة الصحفيين تماشيًا مع الأوضاع الاقتصادية السائدة في قطاع غزّة، والنظر إلى موضوع التأمين الصحي والوظيفي، ومنحنهن فرصاً للحج سنويًا، بالتوازي مع حقوق الصحفيين في ذلك، والمساواة بينهم، إضافة إلى مطالبة الصحفيات بوضع حد للعاملين في الإعلام من غير أصحاب التخصصات، نظرًا للمنافسات العالية على الوظائف بين الجهتين.

وأجاب الأسطل على هذه التساؤلات، بتأكيده أهمية وجود عقد عمل لدى الصحفية والصحفي عند العمل مع أي مؤسسة صحفية من أجل ضمان عدم ضياع حقهم، وهذا يضمن الحماية القانونية له، موضحًا أن النقابة تطلب بشكل مستمر من المؤسسات الصحفية توفير سبل وأدوات السلامة المهنية للصحفيين والصحفيات العاملين فيها، خاصة من يعملون في الميدان.وأوضح أن ظاهرة عدم الالتزام بقانون الحد الأدنى للأجور ما زالت موجودة، فكثير من الصحفيين يعملون بأقل مما نص عليه القانون، وهذا دفع النقابة لتوقيع اتفاقية مع وزارة العمل بعمل جولات من أجل متابعة المؤسسات الإعلامية في هذا الشأن.