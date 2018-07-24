شؤون فلسطينية

الأسطل يدعو المؤسسات الصحفية إلى تمكين الصحفيات مهنياً وقانونياً

الأسطل يدعو المؤسسات الصحفية إلى تمكين الصحفيات مهنياً وقانونياً
رام الله - دنيا الوطن
دعا د. تحسين الأسطل، نائب نقيب الصحفيين الفلسطينيين الصحفيات  إلى الانتساب لنقابة الصحفيين؛ لما لذلك من أهمية في دعم وجودهن داخل النقابة، وتمكينهن في عملهن الصحفي، مؤكداً على أهميه إنصافهن في هذا المجال.

وقال الأسطل في لقاء عقدته مؤسسة فلسطينيات بمدينة غزة في إطار حوارات نادي الإعلاميات بالتعاون مع هينرش بول الألمانية بعنوان "الإشكاليات التي تواجه الصحفيات في نقابة الصحفيين- التمكين الاقتصادي"، بحضور مجموعة من الصحفيات: إن تمكين الصحفيات، هو واجب على النقابة، وليس منة، لدورهن الطليعي في العمل والجهد، الذي يبذلونه لأداء رسالتهن السامية.

وأوضح، أن النقابة تبنت قراراً برفع نسبة تمثيل المرأة في دوائر ولجان نقابة الصحفيين إلى 35% بعد أن أخذت سابقًا بقرار المجلس المركزي، رفع نسبة تثميل النساء إلى 20%، مضيفًا أن نسبة وجود الصحفيات فقط 18% في نقابة الصحفيين حسب
كل الإحصاءات المتوفرة.

وطرحت الصحفيات مجموعة من التساؤلات المتعلقة بضعف الأجور وغياب الحماية القانونية والمهنية، وقلة تمثيلهن في المؤسسات الصحفية، وتشبع سوق العمل بالصحفيين، إضافة إلى إجراءات العضوية والامتيازات التي يحصل عليها الصحفي
نظير عضويته.

وأجاب الأسطل على هذه التساؤلات، بتأكيده أهمية وجود عقد عمل لدى الصحفية والصحفي عند العمل مع أي مؤسسة صحفية من أجل ضمان عدم ضياع حقهم، وهذا يضمن الحماية القانونية له، موضحًا أن النقابة تطلب بشكل مستمر من المؤسسات الصحفية توفير سبل وأدوات السلامة المهنية للصحفيين والصحفيات العاملين فيها، خاصة من يعملون في الميدان.

وأوضح أن ظاهرة عدم الالتزام بقانون الحد الأدنى للأجور ما زالت موجودة، فكثير من الصحفيين يعملون بأقل مما نص عليه القانون، وهذا دفع النقابة لتوقيع اتفاقية مع وزارة العمل بعمل جولات من أجل متابعة المؤسسات الإعلامية في هذا الشأن. 

ودعا الأسطل الصحفيات إلى عدم العمل تحت بند تطوع، لأن التطوع لا يكون للعاطل عن العمل، وإنما لمن لديه عمل ويخصص جزءًا من وقته لخدمة المجتمع.

وطالبت الصحفيات خلال اللقاء، بتنظيم دورات خارج قطاع غزة وإشراك الصحفيات فيها، وبتخفيض رسوم عضوية الانتساب لنقابة الصحفيين تماشيًا مع الأوضاع الاقتصادية السائدة في قطاع غزّة، والنظر إلى موضوع التأمين الصحي والوظيفي، ومنحنهن فرصاً للحج سنويًا، بالتوازي مع حقوق الصحفيين في ذلك، والمساواة بينهم، إضافة إلى مطالبة الصحفيات بوضع حد للعاملين في الإعلام من غير أصحاب التخصصات، نظرًا للمنافسات العالية على الوظائف بين الجهتين.

أخبار ذات صلة

كشف قضية ابتزاز الكتروني في جنين

كشف قضية ابتزاز الكتروني في جنين

الصحة: مطاعيم الحجاج ستصل قطاع غزة غداً وصرفها بالمجان

الصحة: مطاعيم الحجاج ستصل قطاع غزة غداً وصرفها بالمجان

الحكومة: انخفاض حاد في الدعم الخارجي للسلطة وصل لـ 70%

الحكومة: انخفاض حاد في الدعم الخارجي للسلطة وصل لـ 70%

(0404): لأول مرة.. جندي إسرائيلي يقنص أحد مطلقي البالونات الحارقة

(0404): لأول مرة.. جندي إسرائيلي يقنص أحد مطلقي البالونات الحارقة

جبارين يفتتح مشروع إعادة تأهيل شبكة المياه في خربثا بني حارث

جبارين يفتتح مشروع إعادة تأهيل شبكة المياه في خربثا بني حارث

خشيةٌ من نفوق الدجاج بسبب موجة الحر في فلسطين

خشيةٌ من نفوق الدجاج بسبب موجة الحر في فلسطين

النائب العام يترأس اجتماع أعضاء نيابة المرور

النائب العام يترأس اجتماع أعضاء نيابة المرور

وزارة الإعلام تدعو لدعم اللاجئين و(أونروا)

وزارة الإعلام تدعو لدعم اللاجئين و(أونروا)

التعليقات

الدنيا حكايات

مُصالحة مصر

مُصالحة مصر

شؤون فلسطينية

كشف قضية ابتزاز الكتروني في جنين

كشف قضية ابتزاز الكتروني في جنين

الصحة: مطاعيم الحجاج ستصل قطاع غزة غداً وصرفها بالمجان

الصحة: مطاعيم الحجاج ستصل قطاع غزة غداً وصرفها بالمجان

(0404): لأول مرة.. جندي إسرائيلي يقنص أحد مطلقي البالونات الحارقة

(0404): لأول مرة.. جندي إسرائيلي يقنص أحد مطلقي البالونات الحارقة

جبارين يفتتح مشروع إعادة تأهيل شبكة المياه في خربثا بني حارث

جبارين يفتتح مشروع إعادة تأهيل شبكة المياه في خربثا بني حارث

الأسطل يدعو المؤسسات الصحفية إلى تمكين الصحفيات مهنياً وقانونياً

الأسطل يدعو المؤسسات الصحفية إلى تمكين الصحفيات مهنياً وقانونياً

النائب العام يترأس اجتماع أعضاء نيابة المرور

النائب العام يترأس اجتماع أعضاء نيابة المرور

وزارة الإعلام تدعو لدعم اللاجئين و(أونروا)

وزارة الإعلام تدعو لدعم اللاجئين و(أونروا)

قسم جراحة الصدر بالشفاء يجري عملية معقدة لجريح خلال مسيرات العودة

قسم جراحة الصدر بالشفاء يجري عملية معقدة لجريح خلال مسيرات العودة

منوعات

مجلة لبنانية تهاجم محمد عساف &#34;صعد كالصاروخ ثم أنحسر&#34;

مجلة لبنانية تهاجم محمد عساف "صعد كالصاروخ ثم أنحسر"

دنيا بطمة لمنتقديها: أجسام بِغال وعقول عصافير

دنيا بطمة لمنتقديها: أجسام بِغال وعقول عصافير

الأمير هاري لميغان: لا تقلّدي أمي

الأمير هاري لميغان: لا تقلّدي أمي

فنانة تكشف كيف أصبح ابن لجين عمران بعدما كبر

فنانة تكشف كيف أصبح ابن لجين عمران بعدما كبر

بعد انتشارها عالميا.. إليك شخصية &#34;كيكي&#34; الحقيقية

بعد انتشارها عالميا.. إليك شخصية "كيكي" الحقيقية

أرقام صادمة.. لن تصدقوا كم تتقاضى صافيناز دينا وجوهرة مقابل وصلة رقص

أرقام صادمة.. لن تصدقوا كم تتقاضى صافيناز دينا وجوهرة مقابل وصلة رقص

ابنها اختفى فجأة و&#34;سأقطع لسانكِ&#34; أحد التهديدات.. تشريح جثة مي سكاف

ابنها اختفى فجأة و"سأقطع لسانكِ" أحد التهديدات.. تشريح جثة مي سكاف

شاهد: مطرب إسرائيلي يسرق إسم الموسيقار الراحل &#34;فريد الأطرش&#34;

شاهد: مطرب إسرائيلي يسرق إسم الموسيقار الراحل "فريد الأطرش"

وفاة الممثلة السورية مي سكاف المعارِضة للحكومة في فرنسا

وفاة الممثلة السورية مي سكاف المعارِضة للحكومة في فرنسا

سما المصري تُرضع قرد.. وتعليقها صادم أكثر من الحدث ذاته

سما المصري تُرضع قرد.. وتعليقها صادم أكثر من الحدث ذاته

عربي

قتلى وجرحى بهجوم استهدف موكباً لقيادات عسكرية بعدن

قتلى وجرحى بهجوم استهدف موكباً لقيادات عسكرية بعدن

مئات من عناصر (الخوذ البيضاء) عالقون في جنوب سوريا

مئات من عناصر (الخوذ البيضاء) عالقون في جنوب سوريا

الكويت تدخل على خط حل أزمة كهرباء العراق

الكويت تدخل على خط حل أزمة كهرباء العراق

الحكومة الأردنية تُحيل قضايا (الدخان) إلى أمن الدولة

الحكومة الأردنية تُحيل قضايا (الدخان) إلى أمن الدولة