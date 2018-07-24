شؤون فلسطينية

النائب العام يترأس اجتماع أعضاء نيابة المرور

النائب العام يترأس اجتماع أعضاء نيابة المرور
رام الله - دنيا الوطن
ترأس النائب العام المستشار د. أحمد براك، اليوم، الثلاثاء، اجتماعاً لأعضاء النيابة العامة المختصين في نيابة الجرائم المرورية، وذلك بحضور رئيس النيابة العامة، الأستاذ جميل سجدية، ويأتي ذلك في إطار تطوير عمل أعضاء النيابة العامة، ورفع مستوى كفاءتهم في تلك القضايا.

وقد أشاد النائب العام بعمل نيابة الجرائم المرورية، وإشارة إلى المسؤوليات الملقاة على عاتق أعضاء النيابة العامة في حدود اختصاصهم من حيث الإشراف والمتابعة والتنسيق بين النيابات الجزئية والمتخصصة، وبين نيابة الجرائم المرورية في مكتب النائب العام من أجل تحسين نوعية وجودة العمل داخل أسرة النيابة العامة.

حيث تم التطرق إلى الخطة التنفيذية للأعوام 2018/2022 لنيابة الجرائم المرورية والمعيقات العملية التي تواجه عمل النيابة المختصة وإمكانية تحويلها إلى فرص، وكذلك الإشارة إلى النموذج المقترح ببرنامج ميزان الخاصة بنيابة الجرائم المرورية ضمن منظومة برنامج ميزان المعتمد لدى النيابة، وإلى أهمية تخصيص موظف إداري في النيابات الجزئية للتعامل مع تلك القضايا.

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