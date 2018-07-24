قسم جراحة الصدر بالشفاء يجري عملية معقدة لجريح خلال مسيرات العودة





رام الله - دنيا الوطن- إبراهيم شقورةتمكن الفريق الطبي بقسم جراحة الصدر في مجمع الشفاء الطبي، من إجراء عملية جراحية ناجحة ومعقدة، لأحد المصابين من المنطقة الوسطى، والذي أصيب بجراح خطيرة في الصدر خلال مشاركته السلمية في مسيرات العودة وسط قطاع غزة.وقال رئيس قسم جراحة الصدر بمجمع الشفاء الطبي د. رائد العريني: إن المصاب وصل إلى مجمع الشفاء الطبي، بعد تحويله من مستشفى شهداء الأقصى، وهو في حالة مستقرة، حيث تم إجراء التصوير بالأشعة المقطعية، وتبين وجود رصاصة مستقرة على جدار الشريان الأورطي.ويشير د. العريني إلى أن العملية، أجريت بكفاءة عالية ودقة متناهية، حيث تم استخراج الرصاصة من المنطقة المصابة بنجاح، وبات المريض في حالة مستقرة.