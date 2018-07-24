وقفة أمام مقر وكالة (أونروا) احتجاجاً على قرار الاستغناء عن موظفي الطوارئ











خاص دنيا الوطننظم مواطنون اليوم، الثلاثاء، وقفة تضامنية مع موظفي وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) أمام مقر الوكالة بمدينة غزة اليوم الثلاثاء؛ احتجاجاً على قرار الاستغناء عن عدد كبير منهم، وتحويل بعض آخر إلى برامج أخرى.وحضر الفعالية العديد من الشخصيات على رأسهم الدكتور امال البطش، نائب رئيس اتحاد الموظفين العرب في (أونروا)، ومازن أبو زيد، مدير عام المخيمات في دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية، وخالد السراج، رئيس المكتب التنفيذي للاجان الشعبية للاجئين.وقد عبر المتضامنون عن غضبهم الشديد إزاء قرارات وسياسات وكالة الغوث تجاه موظفين الوكالة المفرزون على بند برنامج الطوارئ.