الجيش الإسرائيلي: اعترضنا طائرة مقاتلة قادمة من سوريا بعد اختراقها للمجال الجوي









رام الله - دنيا الوطنأعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن جيشه اعترض بنجاح طائرة قادمة من سوريا، بعد أن اخترقت 2 كيلو متر من أجواء إسرائيل.وقال المتحدث الإسرائيلي: الطائرة المستهدفة، كانت تحت المراقبة واخترقت حوالي 2 كيلو متر من الأجواء الإسرائيلية، وتم اعتراضها بنجاح، مضيفًا: تم إطلاق صاروخين من طراز باتريوت على طائرة مقاتلة من طراز سوخوي قادمة من سوريا.ولم يعرف عما إذا كان هذا الاعتراض إسقاطًا للطائرة، أو إرجاع لها إلى المجال الجوي السوري.