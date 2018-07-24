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الجيش الإسرائيلي: اعترضنا طائرة مقاتلة قادمة من سوريا بعد اختراقها للمجال الجوي

الجيش الإسرائيلي: اعترضنا طائرة مقاتلة قادمة من سوريا بعد اختراقها للمجال الجوي
ارشيفية وليس لها علاقة بالموضوع
رام الله - دنيا الوطن
أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن جيشه اعترض بنجاح طائرة قادمة من سوريا، بعد أن اخترقت 2 كيلو متر من أجواء إسرائيل.

وقال المتحدث الإسرائيلي: الطائرة المستهدفة، كانت تحت المراقبة واخترقت حوالي 2 كيلو متر من الأجواء الإسرائيلية، وتم اعتراضها بنجاح، مضيفًا: تم إطلاق صاروخين من طراز باتريوت على طائرة مقاتلة من طراز سوخوي قادمة من سوريا.

ولم يعرف عما إذا كان هذا الاعتراض إسقاطًا للطائرة، أو إرجاع لها إلى المجال الجوي السوري.

 


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