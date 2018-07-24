الجيش الإسرائيلي: اعترضنا طائرة مقاتلة قادمة من سوريا بعد اختراقها للمجال الجوي
رام الله - دنيا الوطن
أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن جيشه اعترض بنجاح طائرة قادمة من سوريا، بعد أن اخترقت 2 كيلو متر من أجواء إسرائيل.
وقال المتحدث الإسرائيلي: الطائرة المستهدفة، كانت تحت المراقبة واخترقت حوالي 2 كيلو متر من الأجواء الإسرائيلية، وتم اعتراضها بنجاح، مضيفًا: تم إطلاق صاروخين من طراز باتريوت على طائرة مقاتلة من طراز سوخوي قادمة من سوريا.
ولم يعرف عما إذا كان هذا الاعتراض إسقاطًا للطائرة، أو إرجاع لها إلى المجال الجوي السوري.
أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن جيشه اعترض بنجاح طائرة قادمة من سوريا، بعد أن اخترقت 2 كيلو متر من أجواء إسرائيل.
وقال المتحدث الإسرائيلي: الطائرة المستهدفة، كانت تحت المراقبة واخترقت حوالي 2 كيلو متر من الأجواء الإسرائيلية، وتم اعتراضها بنجاح، مضيفًا: تم إطلاق صاروخين من طراز باتريوت على طائرة مقاتلة من طراز سوخوي قادمة من سوريا.
ولم يعرف عما إذا كان هذا الاعتراض إسقاطًا للطائرة، أو إرجاع لها إلى المجال الجوي السوري.
التعليقات