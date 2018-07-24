حسن نصرالله يحمل حفيده.. صورة استفزت أفيخاي أدرعي فـ"حفَّل" عليها بـ"الفوتوشوب"













تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صورة للأمين العام لـ (حزب الله) حسن نصرالله، يحمل فيها طفلاً، قيل إنه حفيده.واستغل المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي الصورة "للتحفيل" عليها، فدشن هاشتاج "ما تورثني إرهابك"، وزعم خلاله تورط نصر الله في مقتل القيادي البارز في الحزب بدر الدين، وكتب في أول تعليق: "حين يسأل الحفيدُ جدَّه عن قتله لأقرب أصدقائه، ماذا سيكون موقف هذا الجدّ الإرهابي؟".وبعد دقائق كتب أفيخاي منشور آخر، فكتب: "قصة نصرالله لحفيده، كان يا مكان يا حفيدي كنت مفكر حالي قوي، لحد سنة الـ 2006، وقتها عملت غلطة عمري يا جدو وبعدني بدفع الثمن لهلّأ".وما زالت الصورة تستفزه حتى نشر بعد ساعة من المنشور الأخير صورة مُعدلة بـ (الفوتوشوب) لنصر الله وحفيده، واستبدل صورة الطفل بنصر الله، ووضع معه صورة الجنرال الإيراني قاسم سليماني، وعلق: "هذه هي الصورة التي كان من المفروض أن ينشرها الموالون لحزب الله صباح اليوم. الجد والحفيد المسؤولان عن الإرهاب في المنطقة، والّذي يفرضه الجد الإيراني".وأضاف: "إذ أنّ قاسم سليماني هو "الجدّ الإرهابي" لمخرّب بلاد الأرز، نصرالله... فللاثنين أهداف مشتركة لتدمير الشّرق الأوسط، ونشر الإرهاب المتطرّف فيه. خود حفيدك وفارق الشعب البريء بريحة طيّبة علينا يا حسن؟".