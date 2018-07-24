شؤون فلسطينية

المجلس الفلسطيني للإسكان والبنك الإسلامي يوقعان ملحقاً لاتفاقية بقيمة 5 ملايين دولار

المجلس الفلسطيني للإسكان والبنك الإسلامي يوقعان ملحقاً لاتفاقية بقيمة 5 ملايين دولار
رام الله - دنيا الوطن
وقع المجلس الفلسطيني للإسكان مع البنك الإسلامي للتنمية، ملحقاً لاتفاقية (التعديل الثالث) بقيمة 5 ملايين دولار أمريكي، لدعم مشاريع الإسكان في مدينة القدس، وذلك امتداداً لاتفاقية القرض التي وقعت سابقاً في العام 2015 مع البنك الإسلامي للتنمية، بصفته مديراً لمنحة الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية التي بلغت قيمتها 15 مليون دولار لدعم مشاريع الإسكان في القدس الشريف، والضفة الغربية وقطاع غزة.

وثمن  م. هشام العمري، رئيس مجلس إدارة المجلس الفلسطيني للإسكان هذه اللفتة الكريمة المقدمة من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية من خلال البنك الإسلامي للتنمية، بصفته مديراً للصناديق العربية والإسلامية، ومشرفاً على هذه المنحة التي من شأنها أن تعزز من صمود المواطن الفلسطيني في مدينة القدس.

وأشاد العمري بالدور الكبير الذي يلعبه البنك الإسلامي للتنمية من خلال دعمه لمشاريع الإسكان في فلسطين بشكل عام، ومدينة القدس على وجه الخصوص، إضافة إلى الثقة الغالية التي منحها البنك الاسلامي للتنمية للمجلس، لتنفيذ المشاريع التي توفر فرصا للمواطنين خاصة المقدسيين منهم في تحسين ظروفهم الاقتصادية، والمساهمة بمحاربة الفقر وتحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي للمستفيدين وللمجتمع المحلي.

بدوره، أكد مدير عام المجلس الفلسطيني للإسكان في المحافظات الشمالية عمر الخفش، أن هذه المشاريع ستكون مخصصة لدعم الإسكان في مدينة القدس ضمن معايير وشروط الإقراض التي ينتهجها المجلس، حيث من شأن هذه الاتفاقية أن تساهم في معالجة الطلبات العديدة  المتوفرة لدى المجلس التي كان ينقصها التمويل اللازم لإتمامها، موضحاً أن هذه البرامج تشمل تقديم قروض ميسرة  لذوي الدخل المحدود ممن لدبهم القدرة على سداد القروض والذين لديهم حاجة سكنية، بهدف تمكينهم من شراء أو بناء مساكن أو تشطيب أو ترميم وحدات سكنية لتحسين ظروفهم المعيشية.

يذكر أن المجلس الفلسطيني للإسكان يضطلع بعدد من برامج التأهيل بالإضافة إلى برامج الإقراض المتعددة في فلسطين، وأهمها برامج الإقراض الفردي ودعم الاسكان والبنية التحتية لجمعيات الاسكان التعاونية في القدس، والإقراض الريفي في المحافظات الشمالية، وبرامج إعادة إعمار غزة، كما يسعى المجلس من خلال برنامج تأهيل مساكن الفقراء والمهمشين إلى محاربة الفقر وآثاره، عن طريق زيادة المخزون السكني وتوفير فرص العمل للمستفيدين من كافة فئات المجتمع الفلسطيني.

أخبار ذات صلة

كشف قضية ابتزاز الكتروني في جنين

كشف قضية ابتزاز الكتروني في جنين

الصحة: مطاعيم الحجاج ستصل قطاع غزة غداً وصرفها بالمجان

الصحة: مطاعيم الحجاج ستصل قطاع غزة غداً وصرفها بالمجان

الحكومة: انخفاض حاد في الدعم الخارجي للسلطة وصل لـ 70%

الحكومة: انخفاض حاد في الدعم الخارجي للسلطة وصل لـ 70%

(0404): لأول مرة.. جندي إسرائيلي يقنص أحد مطلقي البالونات الحارقة

(0404): لأول مرة.. جندي إسرائيلي يقنص أحد مطلقي البالونات الحارقة

جبارين يفتتح مشروع إعادة تأهيل شبكة المياه في خربثا بني حارث

جبارين يفتتح مشروع إعادة تأهيل شبكة المياه في خربثا بني حارث

خشيةٌ من نفوق الدجاج بسبب موجة الحر في فلسطين

خشيةٌ من نفوق الدجاج بسبب موجة الحر في فلسطين

الأسطل يدعو المؤسسات الصحفية إلى تمكين الصحفيات مهنياً وقانونياً

الأسطل يدعو المؤسسات الصحفية إلى تمكين الصحفيات مهنياً وقانونياً

النائب العام يترأس اجتماع أعضاء نيابة المرور

النائب العام يترأس اجتماع أعضاء نيابة المرور

التعليقات

الدنيا حكايات

مُصالحة مصر

مُصالحة مصر

شؤون فلسطينية

كشف قضية ابتزاز الكتروني في جنين

كشف قضية ابتزاز الكتروني في جنين

الصحة: مطاعيم الحجاج ستصل قطاع غزة غداً وصرفها بالمجان

الصحة: مطاعيم الحجاج ستصل قطاع غزة غداً وصرفها بالمجان

(0404): لأول مرة.. جندي إسرائيلي يقنص أحد مطلقي البالونات الحارقة

(0404): لأول مرة.. جندي إسرائيلي يقنص أحد مطلقي البالونات الحارقة

جبارين يفتتح مشروع إعادة تأهيل شبكة المياه في خربثا بني حارث

جبارين يفتتح مشروع إعادة تأهيل شبكة المياه في خربثا بني حارث

الأسطل يدعو المؤسسات الصحفية إلى تمكين الصحفيات مهنياً وقانونياً

الأسطل يدعو المؤسسات الصحفية إلى تمكين الصحفيات مهنياً وقانونياً

النائب العام يترأس اجتماع أعضاء نيابة المرور

النائب العام يترأس اجتماع أعضاء نيابة المرور

وزارة الإعلام تدعو لدعم اللاجئين و(أونروا)

وزارة الإعلام تدعو لدعم اللاجئين و(أونروا)

قسم جراحة الصدر بالشفاء يجري عملية معقدة لجريح خلال مسيرات العودة

قسم جراحة الصدر بالشفاء يجري عملية معقدة لجريح خلال مسيرات العودة

منوعات

مجلة لبنانية تهاجم محمد عساف &#34;صعد كالصاروخ ثم أنحسر&#34;

مجلة لبنانية تهاجم محمد عساف "صعد كالصاروخ ثم أنحسر"

دنيا بطمة لمنتقديها: أجسام بِغال وعقول عصافير

دنيا بطمة لمنتقديها: أجسام بِغال وعقول عصافير

الأمير هاري لميغان: لا تقلّدي أمي

الأمير هاري لميغان: لا تقلّدي أمي

فنانة تكشف كيف أصبح ابن لجين عمران بعدما كبر

فنانة تكشف كيف أصبح ابن لجين عمران بعدما كبر

بعد انتشارها عالميا.. إليك شخصية &#34;كيكي&#34; الحقيقية

بعد انتشارها عالميا.. إليك شخصية "كيكي" الحقيقية

أرقام صادمة.. لن تصدقوا كم تتقاضى صافيناز دينا وجوهرة مقابل وصلة رقص

أرقام صادمة.. لن تصدقوا كم تتقاضى صافيناز دينا وجوهرة مقابل وصلة رقص

ابنها اختفى فجأة و&#34;سأقطع لسانكِ&#34; أحد التهديدات.. تشريح جثة مي سكاف

ابنها اختفى فجأة و"سأقطع لسانكِ" أحد التهديدات.. تشريح جثة مي سكاف

شاهد: مطرب إسرائيلي يسرق إسم الموسيقار الراحل &#34;فريد الأطرش&#34;

شاهد: مطرب إسرائيلي يسرق إسم الموسيقار الراحل "فريد الأطرش"

وفاة الممثلة السورية مي سكاف المعارِضة للحكومة في فرنسا

وفاة الممثلة السورية مي سكاف المعارِضة للحكومة في فرنسا

سما المصري تُرضع قرد.. وتعليقها صادم أكثر من الحدث ذاته

سما المصري تُرضع قرد.. وتعليقها صادم أكثر من الحدث ذاته

عربي

قتلى وجرحى بهجوم استهدف موكباً لقيادات عسكرية بعدن

قتلى وجرحى بهجوم استهدف موكباً لقيادات عسكرية بعدن

مئات من عناصر (الخوذ البيضاء) عالقون في جنوب سوريا

مئات من عناصر (الخوذ البيضاء) عالقون في جنوب سوريا

الكويت تدخل على خط حل أزمة كهرباء العراق

الكويت تدخل على خط حل أزمة كهرباء العراق

الحكومة الأردنية تُحيل قضايا (الدخان) إلى أمن الدولة

الحكومة الأردنية تُحيل قضايا (الدخان) إلى أمن الدولة