قتلى وجرحى بهجوم استهدف موكباً لقيادات عسكرية بعدن

لقي عدد من اليمنيين مصرعهم اليوم الثلاثاء، فيما أصيب عدد آخر، بعد وقوع هجوم مسلح بدراجة نارية مفخخة، استهدف موكباً لقيادات عسكرية بمدينة الحسوة بعدن.





وبحسب موقع (روسيا اليوم)، فإن التفجير، استهدف أحد السيارات قرب نقطة أمنية قبالة فندق القصر بمدينة إنماء، فيما لم يعرف من كان بداخل السيارة المستهدفة.





رام الله - دنيا الوطنوأشارت مصادر محلية إلى أن مستشفى النقيب في مديرية المنصورة، استقبل عدداً من الجرحى، الذين وصلوا إليه لتلقي العلاج بعد التفجير.وذكرت مصادر محلية، أن التفجير استهدف أبو مهتم قائد اللواء 4 حزم التابع لأمن عدن، وأكدت أن أياً من الجماعات المسلحة لم تتبنّ التفجير بعد.