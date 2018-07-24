المحروقات فقط ما تم إدخالها عبر معبر "كرم أبو سالم"

وأضاف: "الجديد اليوم هو السماح بإدخال المحروقات فقط إلى قطاع غزة، بالإضافة إلى المواد الطبية والغذائية، لكن لم يفتح المعبر بشكل اعتيادي، كما كان قبل 10 تموز/ يوليو".



وكانت صحيفة (معاريف) الإسرائيلية، قد اعلنت في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أن افيغدور ليبرمان، قرر إعادة فتح (معبر كرم أبو سالم التجاري) بدءاً من الساعة 12 ظهراً.



يشار إلى أن سلطات الاحتلال، قررت إغلاق (معبر كرم أبو سالم)، منذ يوم 10 تموز/ يوليو، وتم منع البضائع من دخول القطاع، باستثناء الأدوية والمواد الغذائية.



خاص دنيا الوطنأكد رائد فتوح، رئيس اللجنة الرئاسية لتنسيق دخول البضائع إلى قطاع غزة، أن الجديد فيما يتعلق بـ (معبر كرم أبو سالم التجاري) هو إدخال المحروقات، معلناً أن اللجنة لم تُبلغ بإعادة فتحه كما كان يعمل من قبل.وقال فتوح في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن": "معبر كرم أبو سالم لم يفتح أبوابه أبداً، وإنما تم تقليص البضائع منه منذ يوم 10 تموز/ يوليو، حيث يتم إدخال الأدوية وبعض المواد الغذائية".