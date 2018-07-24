الصحة: استشهاد مجد عقيل متأثراً بجراحه بمسيرة العودة قبل شهرين
رام الله - دنيا الوطن
أفاد أشرف القدرة، المتحدث باسم وزارة الصحة بقطاع غزة، باستشهاد الشاب مجد سهيل محمد عقيل (26 عاماً) متأثراًً بجراح أصيب بها، خلال مسيرات العودة شرقي جباليا شمال قطاع غزة.
أفاد أشرف القدرة، المتحدث باسم وزارة الصحة بقطاع غزة، باستشهاد الشاب مجد سهيل محمد عقيل (26 عاماً) متأثراًً بجراح أصيب بها، خلال مسيرات العودة شرقي جباليا شمال قطاع غزة.
وأشار القدرة إلى أن الشاب عقيل، أصيب خلال مسيرات العودة بتاريخ 14/5/2018.
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