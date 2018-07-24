الصحة: استشهاد مجد عقيل متأثراً بجراحه بمسيرة العودة قبل شهرين





وأشار القدرة إلى أن الشاب عقيل، أصيب خلال مسيرات العودة بتاريخ 14/5/2018.





رام الله - دنيا الوطنأفاد أشرف القدرة، المتحدث باسم وزارة الصحة بقطاع غزة، باستشهاد الشاب مجد سهيل محمد عقيل (26 عاماً) متأثراًً بجراح أصيب بها، خلال مسيرات العودة شرقي جباليا شمال قطاع غزة.