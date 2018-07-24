الحساينة: إنجاز 100 عطاء لصالح البنية التحتية بالنصف الأول من العام الجاري

أفاد بيان صحفي صادر عن وزير الأشغال العامة والإسكان د. مفيد الحساينة، أن دائرة العطاءات المركزية، أنجزت خلال النصف الأول من العام الجاري، مئة عطاء بقيمة 534.267.013 شيكلاً.





واستعرض البيان ما عدده 47 عطاءً مُحالاً، 8 موزعة ما بين (21) عطاء للأشغال، و(23) عطاء لصالح وزارة التربية، وعطاءين لسلطة المياه، وواحد للصحة.





في السياق ذاته، طرحت دائرة العطاءات المركزية (15) عطاء موزعة ما بين (8) عطاءات للأشغال، و(4) عطاءات للتربية، و(2) لسلطة المياه، وعطاء واحد لمجالس الخدمات.





فيما أنجزت الدائرة (16) عطاء قيد التقييم، عطاءين لصالح الأشغال، و(10) للتربية، و(3) لسلطة المياه، وعطاء لصالح مجالس الخدمات.





هذا بالإضافة إلى إنجاز (12) عطاء ابداء اهتمام، عطاءين للأشغال، و(4) لصالح التربية، و(5) لسلطة المياه، وعطاء لهيئة المدن.





يذكر، أن دائرة العطاءات المركزية، قامت بتصنيف 309 مقاولين فلسطينيين، وإصدار شهادات التصنيف، لتمكينهم من المنافسة على شراء العطاءات المختلفة كل حسب تصنيفه.