تُجار سوق القطانين في القدس يطالبون السلطة بدعم صمودهم

ناشد تُجار سوق القطانين أحد أهم أسواق البلدة القديمة لقربه من المسجد الأقصى، السلطة الفلسطينية، بضرورة الإسراع بصرف مُستحقات تُجار القدس من منحة الرئيس محمود عباس، والتي كان موعد استحقاقها قبل عام كامل.





وجاءت هذه المناشدة العاجلة من قبل التجار، عبر رئيس لجنة تجار القدس حجازي الرشق، والذي قال "ندعو وزير القدس، ووزير المالية، وكل من له علاقة بالقدس في السلطة الفلسطينية، إلى الإسراع في صرف مستحقات التجار لمساعدة تجار ذلك السوق على الصمود أمام الاعتداءات التي يتعرضون لها من قبل المستوطنين واليهود المتطرفين، وآخرها الاعتداء الذي وقع في ذكرى ما يسمى بخراب الهيكل، حيث حاول المستوطنون استفزاز النساء الواقفات أمام المحال التجارية والاعتداء عليهن، مما أحدث حالة من الذعر لدى النساء، وأدى إلى تدخل التجار لإبعاد المتطرفين، اشتبكوا مع التجار، وألحقوا أضراراً بالمحال التجارية قبل أن تتدخل شرطة الاحتلال، وتقوم بإبعاد المستوطنين من داخل سوق القطانين".





ويذكر، أن سوق القطانين، الذي يضم قرابة 60 محلاً تجارياً، يعاني من كثرة اعتداءات الاحتلال، وحاصة في أعياد اليهود، حيث يتجمع اليهود المتطرفون على باب الحرم في سوق القطانين، ويقومون بأداء طقوس دينية، ويتحرشون بالتجار والمصلين ويوجهون لهم التهديدات والألفاظ النابية والشتائم العنصرية، إضافة إلى الإجراءات التعسفية التي تقوم بها سلطات الاحتلال بحقهم، ولهذا فهو بحاجة إلى خطة عاجلة للحفاظ عليه.





وطالب الرشق رجل الأعمال منيب المصري، رئيس صندوق وقفية القدس، بإدراج سوق القطانين في ميزانية الصندوق، خاصة وأن المصري، يتجول في العالم باسم القدس، ويجمع التبرعات من أجل دعم القدس، وسوق القطانين أحد أهم أسواق القدس التي تحتاج إلى الدعم.

رام الله - دنيا الوطن