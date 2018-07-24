تشييد مبنى كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالحرم الجامعي الجديد بالأزهر

أبدى الدكتور عبد الرحمن حمد، رئيس مجلس أمناء جامعة الأزهر- غزة إعجابه بأعمال تشييد وتشطيب مبنى كلية الآداب والعلوم الإنسانية، والمقام على مساحة 3000 متر مربع بالحرم الجامعي الجديد، وسجل اعتزازه وافتخاره بالأيدي الفلسطينية العاملة التي نفذت مخطط البناء والتشطيب على أكمل وجه في دليل جديد على قدرة الإنسان الفلسطيني وإمكاناته المتقدمة.





جاء ذلك، في جولته التفقدية للإنشاءات بالحرم الجامعي الجديد، والتي صحبه فيها الدكتور نبيل الشوا، أمين المال بمجلس أمناء الجامعة، والأستاذ الدكتور سامي مصلح، نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية، والمهندس محمد الوزير، مدير دائرة المشاريع، والمهندس راغب عطا الله، مستشار رئيس الجامعة للشؤون الهندسية، والمهندس رفيق عابد، مدير برنامج البنية التحتية بوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين، والشركات المنفذة.





واطلع الوفد على كافة أعمال التشطيب والتجهيزات النهائية في أرجاء المبنى وطوابقه المتعددة وواجهاته، من خلال شرح مفصل من مهندسي الشركة المنفذة ومهندسي طاقم الإشراف بالوكالة، ويحتوي المبنى على 36 قاعة دراسية متعددة الأحجام، وستة مختبرات، وأستوديو متخصص للإذاعة والتلفزيون، ومكتبة مركزية، ومقر للزاوية الأمريكية، وعدد من الكافتيريات، ومصلى للطلاب وآخر للطالبات، وقد بلغت تكلفة إنشائه حوالي ثمانية ملايين دولار أمريكي.





من جانبه، صرح د. مصلح، بأن الدراسة بمقر كلية الآداب ستنطلق مع بداية الفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 2018/2019، معتبراً أن هذا الإنجاز العظيم، سيسهم في إحداث نقلة نوعية في الخدمات المقدمة للطلبة من ناحية بيئة التعليم وإمكاناته ووسائله.





كما اطلع الوفد على أعمال تشييد مركز الرياض للاحتفالات والأنشطة الطلابية، والذي يعتبر الأضخم والأكثر حداثة على مستوى فلسطين، باحتوائه على قاعة احتفالات مغطاة تتسع لــ 1700 شخص، إضافة لعشرين قاعة محاضرات وسيمنار وقاعة لكبار الزوار وقاعة فيديو كوفرنس وكافتيريا تتسع لألف شخص، وتبلغ تكلفة إنشائه حوالي ثلاثة عشر مليون دولار أمريكي بتمويل كريم من المملكة العربية السعودية، ومن المتوقع استلامه من الشركة المنفذة خلال خمسة أشهر تقريباً.

رام الله - دنيا الوطن