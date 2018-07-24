الكاهن الأردني (محمد) يثير الجدل.. وهذا مايتعرض له بسبب اسمه



وأضاف في لقاء سابق: "سأبقى محمد فالتسامح والأخوة بين المسلمين والمسيحيين دائمة، ونحن فى الاردن إخوة، ومحمد وعيسى وموسى أنبياء الله وإيماننا بالله واحد لا يتجزأ".



كما روى الأب محمد عن مواقف أخرى تثبت التعايش بين الديانتين حدثت معه شخصياً، حيث كشف أن بائعة أزهار مسلمة محجبة تقوم بتزيين الكنيسة بالورود مجاناً كل جمعةز



كما تقوم الكنيسة التي يرعاها الأب محمد بعمل إفطار جماعي كل عام في شهر رمضان يجمع المسلمين والمسيحيين، ويقول عن ذلك:" نقوم بذلك بتثبيت أواصر العيش المشترك مع بعضنا البعض".











لاشيء يُجسد التعايش والتسامح بين المسلمين والمسيحيين كما جسده المسيحي الأردني جورج شرايحة حين أطلق اسم (محمد) و (أحمد) على أبنائه.وكانت المفارقة أن (محمد) أصبح كاهناً بعدما تخرج من كلية اللاهوت والتحق بالعمل كراعي كنيسة مرالياس الكاثوليكية.وكشف الأب محمد في فيديو انتشر عبر الفيسبوك أنه فخور باسمه ولن يُغيره رغم ما يتعرض له من مضايقات، أثناء سفره فى المطارات الأوروبية والأمريكية، اعتقاداً من المسئولين هناك أنه لا يمكن لرجل دين مسيحى أن يكون اسمه "محمد".