شؤون فلسطينية

وزير الاتصالات يستقبل شركة فايزر الناشئة

وزير الاتصالات يستقبل شركة فايزر الناشئة
رام الله - دنيا الوطن
استقبل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الدكتور علام موسى في مكتبه برام الله، شركة (فايزر) الناشئة وهي من أولى الشركات العاملة في مجال (بلوك- تشين)، "Blockchain" والتحول الرقمي، والتي تم إنشاؤها على يد مجموعة من رواد الأعمال الفلسطينيين، وهما: د.أحمد غزاونة، وميس صوافطة.

وأكد الدكتور موسى، أن الحكومة تتجه وفق نهج استراتيجي نحو الاقتصادات القائمة على التكنولوجيا، وينعكس تأثير ذلك بوضوح على الشركات، وطريقة إنجاز المعاملات في كل من القطاعين الحكومي والخاص، مضيفاً أن المنطقة سيكون لها دور ريادي في مجال تطبيق واستخدام منصة (بلوك- تشين)، في وقت تولي فيه الوزارة اهتمامًا كبيرًا بالمساهمة في توجيه وقيادة الأعمال، بما يتلاءم والرؤى الاستراتيجية والتطويرية لجميع القطاعات.

بدوره، قال د. غزاونة، أحد المؤسسين والشركاء لشركة (فايزر): "إن الشركة تطمح إلى أن تكون قادرة على تحقيق المزيد من النجاحات على صعيد القطاعين الحكومي والخاص في جميع أنحاء المنطقة، مع المُساعدة في تغيير طريقة إنجاز المعاملات".

وبدورها قالت صوافطة، المؤسّس الشريك لشركة (فايزر): "إنّه لفخرٌ وشرفٌ كبيرين، أن نكون أول شركة فلسطينية مسجلة تعمل في نظام (بلوك- تشين) المتنامي، كما أنّنا على ثقة تامة بأنّه وخلال السنوات المقبلة، سنشهد كيف ستشكّل هذه التكنولوجيا جزءاً أساسياً بل محورياً بالنسبة للأعمال في المنطقة وحول العالم".

ومن الجدير ذكره، أنه تم ابتكار تقنية (سلسلة الكتل)، "Blockchain" في عام 2008، وهي عبارة عن برنامج معلوماتي مُشفّر، أشبه بسجل موحد للمعاملات على شبكة الإنترنت، فكل مجموعة من المعاملات مرتبطة بسلسلة، ما يمنح المشاركين صورة شاملة عن كل ما يحصل في المنظومة بأكملها. 

وتتيح تقنية (بلوك- تشين) أو السجلات الموزعة للكثير من التطبيقات، أن تكون أكثر أمانًا وشفافية، وتضاعف من سرعة المعالجة للمعاملات اليومية، وتزيل الكثير من الحواجز لزيادة كفاءة الخدمة المقدمة، وتسهيل عملية الرقابة ومتابعة جودتها، ووفقاً لتقارير نشاط الأسواق، من المتوقع أن تصل قيمة السوق العالمية للمعاملات الرقمية إلى 9.5 مليار دولار، بحلول عام 2020، بالإضافة إلى وصول قيمة الاستثمارات العالمية في تقنية (بلوك- تشين) إلى 300 مليار دولار.

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