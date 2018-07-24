شاهد: مسؤول بدولة عربية يأمر موظفيه بالعمل في أجواء شديدة الحرارة

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رام الله - دنيا الوطننشرت وسائل إعلام عراقية، مقطع فيديو، يظهر محافظ نينوى نوفل السلطان، وهو يقوم بجولة تفقدية في إحدى الدوائر الحكومية في المدينة العراقية.وعندما رأى المحافظ السلطان، تكدس المواطنين العراقيين أمام بوابة الدائرة الحكومية، تحت الحر الشديد، أمر الموظفين بالخروج للعمل عند مدخل الدائرة، ليشعروا بهموم المواطنين، وليس تحت التكييف.