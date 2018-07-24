المشروبات الوطنية تتبرّع لنادي عنزا الرياضي بالمستلزمات والألبسة الرياضية

تبرعت شركة المشروبات الوطنية كوكاكولا/ كابي بألبسة ومستلزمات رياضية لصالح فريق الناشئين التابع لنادي عنزا الرياضي، وذلك في سياق سعي الشركة لدعم الأندية المحلية، وتمكين الشباب الرياضي في مختلف أماكن تواجدهم.





وقد عبّر عماد الهندي، مدير عام الشركة عن اعتزازه بالتعاون مع نادي عنزا الرياضي، من خلال تقديم الدعم لفريق كرة القدم للناشئين، حيث أشاد الهندي بالجهود الجبارة لإدارة النادي واللاعبين من أجل رفع مستوى الفريق، كما أكد أهمية الوصول إلى الأندية والفرق الرياضية المحلية لا سيما في المناطق البعيدة، لدعم المواهب الشابة والناشئة التي تعتمد عليها الرياضة الفلسطينية لرفعة شأنها وتطوير مستوى الأداء الفني.





وتمنى الهندي لنادي عنزا الرياضي المزيد من التقدم والتطور والنجاح، وتحقيق نتائج طيبة في البطولات والدوريات المحلية، مؤكداُ حرص إدارة الشركة على احتضان الأندية والفرق الناشئة، والإسهام في صقل المواهب الرياضية وشحذ الهمم.





من ناحيته، قال عبد الرحمن عبيد، إن دعم شركة المشروبات الوطنية، يعني الكثير للاعبي الفريق الناشئ، لا سيما مع انطلاقة مشاركتهم في دوري الناشئين الذي انطلق مؤخراً، متقدماً بالشكر الجزيل لإدارة الشركة واستجابتها السريعة من أجل تلبية احتياجات الفريق، وأضاف عبيد: "سررنا جداً بدعم المشروبات الوطنية، وهي واحدة من أهم الشركات الوطنية التي تقدم الرعاية للأندية، وتشارك الفرق الرياضية في مختلف المحافظات والمدن".





كما عبر عبيد عن أمله بمواصلة دعم النادي من مختلف الجهات ومؤسسات القطاع الخاص من أجل استكمال مسيرة النادي ورفع إمكانياته، وتعزيز مستوى الرياضات التي يحتضنها النادي لا سيما كرة القدم والسلة والطائرة.

رام الله - دنيا الوطن