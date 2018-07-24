شؤون فلسطينية

إلقاء القبض على 6 أشخاص بشبهة حرق وإتلاف مال الغير بقلقيلية

إلقاء القبض على 6 أشخاص بشبهة حرق وإتلاف مال الغير بقلقيلية
رام الله - دنيا الوطن
ألقت الشرطة، اليوم الثلاثاء، القبض على 6 أشخاص، يشتبه بهم حرق صالون حلاقة، ومنزل وتكسير مركبة في مدينة قلقيلية.

وذكر بيان لإدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، بأن مواطناً من مدينة قلقيلية، تقدم بشكوى لدى الشرطة في محافظة قلقيلية، حول قيام أشخاص مجهولين ليلاً بتكسير مركبته، وحرق صالون الحلاقة للرجال الخاص به، وإشعال النار في منزله، على الفور توجهت قوة من شرطة المباحث العامة للمكان، وبعد إجراء الكشف والمعاينة والبحث والتحري، تم الاشتباه بستة أشخاص، وباستدعائهم جميعاً، وبسماع أقوالهم، اعترفوا بالجرائم الموجهه إليهم.

وأوضح البيان بأنه سيتم إحالة الأشخاص الستة المشتبه بهم إلى جهة الاختصاص؛ لإستكمال الإجراءات القانونية بحقهم أصولاً.

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