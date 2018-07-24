والد عهد التميمي: توقعات بالإفراج عن ابنتي الأحد المقبل

رام الله - دنيا الوطنتوقع باسم التميمي، والد الأسيرة الفتاة عهد التميمي، المعتقلة في سجون الاحتلال الإسرائيلي، بأن يتم الإفراج عن ابنته يوم الأحد المقبل.وقال التميمي: إن آخر موعد للإفراج عن ابنته عهد هو يوم 19 آب/ أغسطس المقبل، لكنه يتوقع أن تحصل على قرار بالإفراج المبكر، مُضيفًا "أن سلطات الاحتلال عادة لا تبلغ المعتقل أو عائلته بموعد الإفراج عنه، لكنني أعتقد أنها ستحصل على قرار (منهلي)".و"المنهلي" هو قرار تتخذه مصلحة السجون الإسرائيلية، يقضي بتخفيض 21 يوماً من مدة المحكومية لبعض المعتقلين، بعد عملية تقييم خاصة، ولم تصدر أي معلومات عن إدارة السجون الإسرائيلية حول موعد الإفراج عن التميمي.