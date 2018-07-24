القواسمي: الوطن ليس صفقة تجارية استثمارية ولا نقبل المساومة على القدس

الآباء والأجداد، لا يمكن له أن يقبل بتمرير مؤامرة روابط قرى جديدة، تحت عباءة مُدعي "الإصلاح أو الدين" كذباً ونفاقاً.



رام الله - دنيا الوطنأكد المتحدث الرسمي باسم حركة فتح، أسامة القواسمي، أن حقوقنا السياسية والقانونية المتمثلة بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي عن دولة فلسطين، بعاصمتها القدس المعترف بها، لا تسقط بفعل الأمر الواقع الذي تخلقه إسرائيل، أوبفعل القوانين العنصرية والاستيطان ومصادرة الأراضي والهدم، أو بفعل مؤامرة وأفكار صهيو أمريكية ، أتت من خلال وحي واهمين مراهقين لا يعرفون سيرة وتاريخ الشعب الفلسطيني، وتمسكه بحقه وبترابه الوطني"، ظانين خائبين بأن الحقوق الوطنية والكرامة والحرية والاستقلال صفقة تجارية، وأنه بحفنة من الأموال يمكن شراء الضمائر والمواقف والحقوق، مشددة على أن الوطن ليس صفقة تجارية استثمارية.وقال القواسمي في تصريح صحفي: إننا في حركة فتح لن نساوم على عاصمتنا السياسية (القدس)، تحت أي ظرف من الظروف، ولن نقبل بأنصاف الحلول في الاستقلال والحرية والدولة، وعلى الجميع أن يعرف تماماً بأن الكرامة والحرية لا يتجزآن بالمطلق، وأن منطلقاتنا كانت وستبقى ثابتة راسخة، مهما عظمت التحديات والضغوطات أو قُدمت الإغراءات والأموال.وأكد القواسمي، أن شعبنا الفلسطيني العظيم الذي قدم على مرِ قرن بأكمله خيرة شبابه وقادته شهداء وأسرى من أجل وأد المؤامرة التي تستهدف بالأساس هويتنا الوطنية ووجودنا على أرض