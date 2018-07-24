إضراب شامل في سخنين احتجاجاً على هدم منزل

رام الله - دنيا الوطنتشهد مدينة سخنين اليوم، الثلاثاء، إضراباً شاملاً احتجاجاً على عملية هدم منزل في المدينة أمس.وقررت بلدية سحنين الإضراب بعد اجتماع عُقد في مقر البلدية بمشاركة سكرتارية لجنة المتابعة العربية العليا، كما تقرر تنظيم تظاهرة احتجاجية مساء اليوم.وشهدت سخنين مواجهات بين الشرطة والعشرات من السكان، وذلك إثر عملية هدم المنزل، التي تمت بأمر من المحكمة بحجة أنه غير مرخص.وأصيب 11 شخصاً بجروح بينهم رجل ثلاثيني وصفت حالته بالخطيرة، وسيدة تبلغ من العمر ستين عاماً، وصفت حالتها بالمتوسطة.