وزير الخارجية الإيراني لترامب: كن حذراً

رام الله - دنيا الوطنرد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، أمس الاثنين، على تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على (تويتر) وكتب بالبنط العريض "كن حذراً".وإثر تهديدات ترامب للقادة الإيرانيين، الأحد، كتب ظريف: "لا شيء يثير الاهتمام! نحن هنا منذ آلاف السنين وشهدنا سقوط امبراطوريات، بما فيها امبراطوريتنا التي استمرت أكثر من بعض البلدان، كن حذراً!".وكان ترامب قد حذر نظيره الإيراني، الأحد، من تداعيات لم يختبرها سوى قلة عبر التاريخ، وذلك رداً على تصريحات نارية وجهها حسن روحاني، وفي وقت تشدد الولايات المتحدة حملتها ضد الجمهورية الإسلامية.وفي رسالة مباشرة إلى روحاني كتب ترامب في تغريدة بالأحرف الكبيرة على (تويتر): "إياك وتهديد الولايات المتحدة مجدداً وإلا ستواجه تداعيات لم يختبرها سوى قلة عبر التاريخ".