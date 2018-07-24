الصحة بغزة: احتياجات المستشفيات من الوقود تجاوزت 450 ألف لتر





جاء ذلك في مؤتمر صحفي، عقدته وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، بشأن الصعوبات التي تواجه المستشفيات؛ بسبب تجدد أزمة الوقود، وانعكاس ذلك على الرعاية الصحة للمرضى.





وأوضحت الوزارة، أنها مستمرة في العمل بالإجراءات التقشفية للحفاظ على ما تبقى من وقود لأطول فترة ممكنة.













رام الله - دنيا الوطنأكدت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، أن الاحتياج الشهري لتغطية احتياجات المستشفيات من الوقود فقط، يتجاوز 450 ألف لتر، وذلك في حال استخدام المولدات الكهربائية.