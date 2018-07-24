(معاريف): ليبرمان يُقرر إعادة فتح (معبر كرم أبو سالم) الساعة 12 ظهر اليوم

رام الله - دنيا الوطنكشفت صحيفة (معاريف) الإسرائيلية، بأن أفيغدور ليبرمان، وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، قرر السماح بإعادة فتح (معبر كرم أبو سالم) ابتداءً من الساعة 12 ظهر اليوم الثلاثاء.يشار إلى أن السلطات الإسرائيلية، قررت قبل أسابيع إغلاق المعبر، ومنع دخول البضائع إلى قطاع غزة، باستثناء الأدوية، وبعض المواد الغذائية، وذلك على خلفية الأوضاع الأمنية التي شهدها القطاع.