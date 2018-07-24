مدير عمليات (أونروا) سيتخذ اليوم سلسلة إجراءات بشأن المعتصمين أمام مكتبه بغزة
رام الله - دنيا الوطن
أفاد مراسل صوت فلسطين في قطاع غزة، بأن مدير عمليات وكالة (أونروا) سيتخذ اليوم، سلسلة إجراءات بشأن المعتصمين أمام مكتبه في مقر (أونروا) بغزة، تتضمن إنهاء عقود عدد من العاملين ودمج آخرين في برامج أخرى بالوكالة.
أفاد مراسل صوت فلسطين في قطاع غزة، بأن مدير عمليات وكالة (أونروا) سيتخذ اليوم، سلسلة إجراءات بشأن المعتصمين أمام مكتبه في مقر (أونروا) بغزة، تتضمن إنهاء عقود عدد من العاملين ودمج آخرين في برامج أخرى بالوكالة.
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