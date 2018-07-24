الأقمار الصناعية تكشف تفكيك كوريا الشمالية لمنشآت نووية

حزيران/

رام الله - دنيا الوطنذكر مركز أبحاث مقره واشنطن أمس الاثنين، أن صور الأقمار الصناعية، أظهرت بدء كوريا الشمالية تفكيك منشآت رئيسية في موقع لتطوير محركات الصواريخ الباليتسية.ووفقاً لوكالة (رويترز)، تعد هذه أول خطوة صوب الوفاء بتعهد قطعه الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون خلال قمته مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فييونيو بسنغافورة.وقال مركز (38 نورث) للأبحاث: "إن الصور التي تعود إلى 20 تموز/ يوليو أظهرت أن العمل جار في محطة سوهاي لإطلاق الأقمار الصناعية لتفكيك مبنى يستخدم لتجميع مركبات الإطلاق ومنصة قريبة لاختبار محركات الصواريخ تستخدم لتطوير محركات تعمل بالوقود السائل، لتشغيل الصواريخ الباليستية ومركبات الإطلاق".وأضاف المركز: "بما أن هذه المنشآت يعتقد بأنها لعبت دوراً مهماً في تطوير تكنولوجيات لبرنامج كوريا الشمالية للصواريخ الباليستية العابرة للقارات، فإن هذه الجهود تمثل إجراء مهماً لبناء الثقة من جانب كوريا الشمالية".وأبلغ ترامب مؤتمراً صحفياً بعد قمته الأولى من نوعها مع كيم في 12 حزيران/ يونيو، بأن كيم تعهد بأنه سيدمر قريباً موقعاً كبيراً للاختبارات الصاروخية.ولم يحدد ترامب الموقع، لكن مسؤولاً أمريكياً قال لوكالة (رويترز) لاحقاً، إنه سوهاي.ويأتي تقرير (38 نورث) وسط تساؤلات متزايدة حول استعداد كوريا الشمالية للوفاء بالتعهدات التي قطعها كيم في القمة، لاسيما العمل على نزع السلاح النووي.وقال مسؤولون أمريكيون مراراً: إن كوريا الشمالية التزمت بالتخلي عن برنامج الأسلحة النووية، الذي يهدد الولايات المتحدة الآن، لكن بيونجيانج لم تقدم أي تفاصيل بشأن كيفية حدوث ذلك.