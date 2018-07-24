عاجل

  • "الأونروا": جهود محمومة تبذل لبدء العام الدراسي في موعده

  • (معاريف): ليبرمان يقرر إعادة فتح معبر كرم ابو سالم الساعة 12 ظهر اليوم

  • الصحة بغزة: الاحتياج الشهري لتغطية احتياجات المستشفيات فقط يتجاوز 450 الف لتر في حال استخدام المولدات الكهربائية

دولي

رسميًا.. تسيبي ليفني رئيسًا للمعارضة الإسرائيلية خلفاً لهرتسوغ

رسميًا.. تسيبي ليفني رئيسًا للمعارضة الإسرائيلية خلفاً لهرتسوغ
تسيبي ليفني
رام الله - دنيا الوطن
اتفق رئيس المعسكر الصهيوني، آفي غباي، مع رئيسة حزب (الحركة)، وشريكه في المعسكر، تسيبي ليفني، على توليها لمنصب رئاسة المعارضة البرلمانية، خلفاً لهرتسوغ، فيما التزمت ليفني بمواصلة الشراكة في المعسكر الصهيوني في الانتخابات المقبلة.

 وفي الشهر الماضي، طلبت ليفني من غباي تعيينها محل هرتسوغ، الذي تم تعيينه رئيسًا للوكالة اليهودية، وقالت: إن هذا هو شرطها لمواصلة الشراكة بين حزبها وحزب العمل.

ويضطر غباي إلى تعيين رئيس جديد للمعارضة في ضوء حقيقة أنه ليس عضوًا في الكنيست، ولا يستطيع شغل هذا المنصب، ولم يكن لدى غباي أي بديل حقيقي لليفني لأن النائب في الكنيست، شيلي يحيموفيتش لم ترغب في الحصول على المنصب.

ومع تعيين ليفني، من المتوقع أن ينهي عضو الكنيست يوئيل حسون، من حزب الحركة، منصبه كمركز للمعارضة، وسيتم نقل الوظيفة إلى أحد أعضاء حزب العمل.

أخبار ذات صلة

الأقمار الصناعية تكشف تفكيك كوريا الشمالية لمنشآت نووية

الأقمار الصناعية تكشف تفكيك كوريا الشمالية لمنشآت نووية

الشرطة الكندية تكشف عن اسم (مسلح تورونتو)

الشرطة الكندية تكشف عن اسم (مسلح تورونتو)

ترامب يبحث إلغاء التصاريح الأمنية لمسؤولي إدارة أوباما

ترامب يبحث إلغاء التصاريح الأمنية لمسؤولي إدارة أوباما

قتلى وجرحى جراء حرائق بمحيط أثينا

قتلى وجرحى جراء حرائق بمحيط أثينا

ارتفاع عدد الاعتداءات الجسدية ضد المسلمين في بريطانيا بنسبة 30%

ارتفاع عدد الاعتداءات الجسدية ضد المسلمين في بريطانيا بنسبة 30%

سيناتور أمريكي يحذر: مدير الاستخبارات السابق يمكن أن يفشي أسرارنا

سيناتور أمريكي يحذر: مدير الاستخبارات السابق يمكن أن يفشي أسرارنا

56 % من الألمان مقتنعون بقدرة أوروبا على حماية أمنها دون مساندة أميركا

56 % من الألمان مقتنعون بقدرة أوروبا على حماية أمنها دون مساندة أميركا

ترامب لروحاني: لا تهددنا وإلا سترى ما لم يره التاريخ!

ترامب لروحاني: لا تهددنا وإلا سترى ما لم يره التاريخ!

التعليقات

الدنيا حكايات

مُصالحة مصر

مُصالحة مصر

شؤون فلسطينية

قوات الاحتلال تُطلق النار على خمسة شبان شرقي غزة ولا إصابات

قوات الاحتلال تُطلق النار على خمسة شبان شرقي غزة ولا إصابات

إغلاق 3 نقاط لتهريب وبيع المحروقات غير القانونية بحزما

إغلاق 3 نقاط لتهريب وبيع المحروقات غير القانونية بحزما

200 مستوطن يقتحمون مستوطنة (صانور) المخلاة

200 مستوطن يقتحمون مستوطنة (صانور) المخلاة

عشرات المستوطنين يقتحمون قرية الباذان شرق نابلس

عشرات المستوطنين يقتحمون قرية الباذان شرق نابلس

الصحة بغزة: انخفاض نسبة وفيات الأمومة إلى 10.3 % خلال 2017

الصحة بغزة: انخفاض نسبة وفيات الأمومة إلى 10.3 % خلال 2017

قوات الاحتلال تعتقل شاباً شرقي غزة حاول التسلل للأراضي الفلسطينية

قوات الاحتلال تعتقل شاباً شرقي غزة حاول التسلل للأراضي الفلسطينية

الاحتلال يعتقل 14 فلسطينياً في الضفة

الاحتلال يعتقل 14 فلسطينياً في الضفة

دعوات أممية تُطالب الاحتلال بالإفراج عن الأطفال الأسرى

دعوات أممية تُطالب الاحتلال بالإفراج عن الأطفال الأسرى

منوعات

بعد انتشارها عالميا.. إليك شخصية &#34;كيكي&#34; الحقيقية

بعد انتشارها عالميا.. إليك شخصية "كيكي" الحقيقية

أرقام صادمة.. لن تصدقوا كم تتقاضى صافيناز دينا وجوهرة مقابل وصلة رقص

أرقام صادمة.. لن تصدقوا كم تتقاضى صافيناز دينا وجوهرة مقابل وصلة رقص

ابنها اختفى فجأة و&#34;سأقطع لسانكِ&#34; أحد التهديدات.. تشريح جثة مي سكاف

ابنها اختفى فجأة و"سأقطع لسانكِ" أحد التهديدات.. تشريح جثة مي سكاف

شاهد: مطرب إسرائيلي يسرق إسم الموسيقار الراحل &#34;فريد الأطرش&#34;

شاهد: مطرب إسرائيلي يسرق إسم الموسيقار الراحل "فريد الأطرش"

وفاة الممثلة السورية مي سكاف المعارِضة للحكومة في فرنسا

وفاة الممثلة السورية مي سكاف المعارِضة للحكومة في فرنسا

سما المصري تُرضع قرد.. وتعليقها صادم أكثر من الحدث ذاته

سما المصري تُرضع قرد.. وتعليقها صادم أكثر من الحدث ذاته

تصرف غير متوقع من جوليا بطرس بعد سماع الآذان أثناء حفلها

تصرف غير متوقع من جوليا بطرس بعد سماع الآذان أثناء حفلها

سماح أنور تكشف معاناتها مع الشلل وسر رفض الفنانين العمل مع محمد صبحي

سماح أنور تكشف معاناتها مع الشلل وسر رفض الفنانين العمل مع محمد صبحي

هل اعتنقت &#34;آشواريا&#34; الإسلام؟

هل اعتنقت "آشواريا" الإسلام؟

فيديو: جورج وسوف يوقف حفله لهذا السبب... شاهدوا ماذا حصل

فيديو: جورج وسوف يوقف حفله لهذا السبب... شاهدوا ماذا حصل

عربي

مئات من عناصر (الخوذ البيضاء) عالقون في جنوب سوريا

مئات من عناصر (الخوذ البيضاء) عالقون في جنوب سوريا

الكويت تدخل على خط حل أزمة كهرباء العراق

الكويت تدخل على خط حل أزمة كهرباء العراق

الحكومة الأردنية تُحيل قضايا (الدخان) إلى أمن الدولة

الحكومة الأردنية تُحيل قضايا (الدخان) إلى أمن الدولة

&#34;العدل الدولية&#34; تطالب الامارات بحماية حقوق القطريين الموجودين على أراضيها

"العدل الدولية" تطالب الامارات بحماية حقوق القطريين الموجودين على أراضيها