رسميًا.. تسيبي ليفني رئيسًا للمعارضة الإسرائيلية خلفاً لهرتسوغ

رام الله - دنيا الوطناتفق رئيس المعسكر الصهيوني، آفي غباي، مع رئيسة حزب (الحركة)، وشريكه في المعسكر، تسيبي ليفني، على توليها لمنصب رئاسة المعارضة البرلمانية، خلفاً لهرتسوغ، فيما التزمت ليفني بمواصلة الشراكة في المعسكر الصهيوني في الانتخابات المقبلة.وفي الشهر الماضي، طلبت ليفني من غباي تعيينها محل هرتسوغ، الذي تم تعيينه رئيسًا للوكالة اليهودية، وقالت: إن هذا هو شرطها لمواصلة الشراكة بين حزبها وحزب العمل.ويضطر غباي إلى تعيين رئيس جديد للمعارضة في ضوء حقيقة أنه ليس عضوًا في الكنيست، ولا يستطيع شغل هذا المنصب، ولم يكن لدى غباي أي بديل حقيقي لليفني لأن النائب في الكنيست، شيلي يحيموفيتش لم ترغب في الحصول على المنصب.ومع تعيين ليفني، من المتوقع أن ينهي عضو الكنيست يوئيل حسون، من حزب الحركة، منصبه كمركز للمعارضة، وسيتم نقل الوظيفة إلى أحد أعضاء حزب العمل.