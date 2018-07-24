200 مستوطن يقتحمون مستوطنة (صانور) المخلاة

اقتحم الليلة الفائتة، ما يقارب مئتي مستوطن، ومعهم عضو الكنيست من حزب البيت اليهودي المتطرف موقع مستوطنة (صانور) التي أخلاها جيش الاحتلال عام 2005 في إطار خطة رئيس وزراء حكومة الاحتلال الأسبق ارئيل شارون، التي شملت أيضاً إخلاء مستوطنات قطاع غزة.





وأعلن المستوطنون، الذين أصطحبوا نساءً وأطفالاً، أنهم سيعودون يوماً ما إلى المستوطنة بشكل دائم، بعد أن ينجح أعضاء الكنيست من هذا الحزب (البيت اليهودي) في إلغاء القانون الذي تم بموجبه إخلاء مستوطنتي (صانور( و(حومش) عام 2005.





وقد اختار المستوطنون هذا اليوم، حيث يصادف الذكرى الثالثة عشرة لإخلاء المستوطنة المقامة على أراضي المواطنين في محافظة جنين.

رام الله - دنيا الوطن