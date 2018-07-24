ليبرمان: كل ما يحدث في غزة مسؤولية قيادة حماس فقط

رام الله - دنيا الوطنقال افيغدور ليبرمان، وزير الجيش الإسرائيلي: إنه عندما يتعلق الأمر بقطاع غزة، يجب أن تسأل إسرائيل نفسها أربعة أسئلة أساسية.هل إسرائيل معنية بحرب ضد حماس في قطاع غزة؟ الجواب هو لا.. هل ارتدعنا عن شن حملة في قطاع غزة؟ هنا أيضاً الجواب هو لا.وأضاف ليبرمان: هناك أيضا تساؤلات، هل نحن على استعداد للتسليم بواقع الحرائق والطائرات الورقية والاحتكاك على السياج؟ لا، مضيفًا: السؤال الأخير، هل قمنا بكل شيء لمنع نشوب حرب في قطاع غزة؟ الجواب نعم.. لذلك، في كل ما يحدث منذ الآن فصاعداً في قطاع غزة، تقع المسؤولية فقط على قيادة حماس.