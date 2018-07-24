عشرات المستوطنين يقتحمون قرية الباذان شرق نابلس

رام الله - دنيا الوطناقتحم مستوطنون، اليوم الثلاثاء، منطقة المتنزهات في قرية الباذان شرق نابلس.وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس: إن عشرات المستوطنين بحماية جيش الاحتلال، اقتحموا منطقة المتنزهات وعيون الماء في الباذان في ساعات الصباح الأولى.وحذر دغلس من اقتحامات المستوطنين التي أصبحت نهجاً، عبر سيطرتهم على المناطق السياحية في المنطقة، والاستيلاء على المياه.