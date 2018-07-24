مجلس الأمن يُناقش اليوم قانون القومية وسط تخوف إسرائيلي

رام الله - دنيا الوطنيناقش مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك قانون القومية، الذي أقره الكنيست الإسرائيلي مؤخرًا.وقد جرت "المقدمة" لما سيحدث اليوم، يوم أمس، في جلسة أخرى عقدتها "لجنة فلسطين" في مقر الأمم المتحدة، والتي طرح العرب وأنصارهم خلالها مسألة قانون القومية، في حين تتخوف إسرائيل من قرارات قد تكون ضد هذا القانون.وقال مندوب فلسطين في الأمم المتحدة رياض منصور: "الحكومة اليمينية المتطرفة سنت قانوناً ينص على أن إسرائيل ليست دولة لجميع مواطنيها من خلال تفضيل ديانة معينة.. هذا هو تشريع عنصري وخطوة أخرى نحو الأبرتهايد، لذا نعتزم مناقشة الأمر بإسهاب في مجلس الأمن".وقال مفوض حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، الأمير زيد بن رعد الحسين، في المناقشة:" إن القانون يميز بوضوح ضد المجتمعات غير اليهودية، ويمكن أن يؤدي إلى تفاقم التوتر القائم".بدوره، قال سفير إسرائيل في الأمم المتحدة داني دانون: "لا يوجد حد للنفاق، إن القيادة الفلسطينية ومفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، هما آخر من يعظان الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط، نشر الأكاذيب لن يغير حقيقة أن إسرائيل ديمقراطية قوية".