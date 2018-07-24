إدارة ترامب تدرس التخلي عن خطة إعادة إعمار غزة

رام الله - دنيا الوطنأكدت صحيفة (هآرتس)، أن ادارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تدرس التخلي عن خطة إعادة إعمار قطاع غزة بمساعدة دولية، بسبب الصعوبات في جمع الأموال من الدول العربية.ووفقاً للصحيفة، فإنه في ضوء التوتر في قطاع غزة، لن يتمكن البيت الأبيض، من جمع مئات ملايين الدولارات التي طلبتها من الدول العربية للاستثمار في غزة، كمقدمة لنشر خطة سلام الرئيس دونالد ترامب.وذكرت الصحيفة، أنه في الشهر الماضي، صهر ترامب جاريد كوشنر والمبعوث الخاص لترامب إلى الشرق الأوسط، جيسون غرينبلات، طلبا من قادة دول الخليج، استثمار نصف مليار دولار في مشاريع اقتصادية في قطاع غزة.ومن بين أمور أخرى، سعى الاثنان إلى تشجيع المشاريع التي سيتم إنشاؤها في شمال سيناء، والتي ستوفر فرص عمل وحلول للطاقة في غزة.ووفقاً لصحيفة (نيويورك تايمز)، فإن جهود جمع هذه الأموال فشلت، ويرجع ذلك أساساً إلى الوضع الأمني والسياسي في قطاع غزة، وتزايد احتمال حدوث مواجهة عسكرية بين حماس وإسرائيل.وانتقد دبلوماسيون عرب الولايات المتحدة بسبب محاولتها جمع الأموال من العالم العربي لغزة، في الوقت الذي تقلص فيه إدارة ترامب مئات الملايين من الدولارات من الدعم لـ (أونروا) المسؤولة عن العديد من المدارس ومؤسسات الرعاية الاجتماعية في قطاع غزة.بالإضافة إلى ذلك، تقوم الإدارة بتجميد كامل ميزانية المساعدات الأمريكية للفلسطينيين، منذ عدة أشهر، والتي من المفترض، أن يتم تحويل جزء كبير منها إلى منظمات إنسانية تعمل في غزة.