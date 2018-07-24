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الصحة بغزة: انخفاض نسبة وفيات الأمومة إلى 10.3 % خلال 2017

الصحة بغزة: انخفاض نسبة وفيات الأمومة إلى 10.3 % خلال 2017
رام الله - دنيا الوطن-نهى مسلم
أكد د. عبد الرازق الكرد، رئيس لجنة وفيات الأمومة ولجنة البروتوكول بوزارة الصحة بغزة، على أن نسبة وفيات الأمومة، انخفضت خلال العام الماضى (2017) الى 10.3% بعدما كانت تصل الى 24.5 في المئة ألف ولادة حية في العام 2015 معتبراً أن هذه النسبة هي الأفضل بين الدول المجاورة.

وأوضح د. الكرد، أن وزارته حدثت البروتوكول الخاص بالولادة، وعملت على تطويره بالتعاون مع شركائها في مستشفيات القطاع الخاص؛ لتحسين جودة خدمات الولادة في مستشفيات وزارة الصحة .

وقال إنه تم وضع عدة معايير منها التعامل مع المريضة منذ استقبالها في قسم الطوارئ وحتى ولادتها وتنظيم عملية خروجها، إضافة إلى كيفية انعاش المولود والتعامل معه، والتعامل مع الأمراض الطبية المرافقة للحمل كالسكر والأمراض القلبية والتجلط والضغط.

وأشار إلى أن هذا البروتوكول، يوضح كيفية إعطاء جرعات من العقارات المميعة للدم كالهيبارين والاكليكسان، إضافة إلى التعامل مع حالات الصرع والتهابات الكبد ونقص المناعة.

ونوه د. الكرد إلى أنه تم توضيح أليات التعامل مع الولادات عالية الخطورة كحالات تسمم الحمل وانخفاض ضغط الدم والتشنجات، والنزيف قبل الولادة، وعلاج حالات الولادة المبكرة، وكيفية استخدام عقارات لتقليل نسبة النزيف للمولود الذى من الممكن أن يكون عرضة لنزيف الدماغ من خلال حقن الأم بمادة قبل الولادة
 لتفادى ذلك.

وتطرق إلى حالات الولادة المقعدية وحالات التوائم والتعامل مع حالات الولادة القيصرية السابقة وحالات الولادة الطارئة  حالات رعاش الحمل، وحالات عرقلة الولادة لعدم القدرة على توليد كتف المولود.

كما وتضمن البروتوكول آليات التعامل مع حالات سقوط الحبل السرى قبل ولادة الجنين، وحالات النزيف بعد الولادة وعمليات إعطاء كميات كبيرة من الدم ضمن ضوابط معينة، إلى جانب حالات الصدمة لدى الأم نتيجة ضعف عام لديها.

وأضاف د. الكرد بأنه تم التدريب على حالات الانسداد الرئوى نتيجة حدوث تسرب السائل حول الجنين، مشيراً إلى أنه تم شرح أليات التعامل مع التدخلات الولادية وإعطاء الأدوية بالوريد ضمن تعليمات معينة، وإعطاء جرعة وقائية من المضادات الحيوية لتفادى حدوث التهابات بعد العمليات، علاوة على كيفية
التعامل مع حالات تحريض الولادة (الطلق الصناعى).

هذا وقامت وزارة الصحة بعقد عدة ورش عمل ودورات تدريبية استهدفت مقدمى خدمات الولادة في القطاعين الحكومى والخاص للتدريب على هذا البروتوكول، وتنفيذه في كافة أقسام الولادة والوصول إلى أعلى نسبة لتجويد الخدمة.

ومن المتوقع، أن يتم تنفيذ ثلاث دورات بهذا الخصوص في أيلول/ سبتمبر المقبل.

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