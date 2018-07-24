مخاوف فلسطينية من انهيارات بالأقصى بعد سقوط حجر من سوره



وأثار سقوط هذا الحجر الذي يصل وزنه إلى مئة كيلوغرام، حفيظة الأوقاف الإسلامية المسؤولة عن إدارة المسجد الأقصى، وخشيتها من أن تتبعه انهيارات أخرى، نتيجة الحفريات الإسرائيلية الجارية في محيطه.





وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) بأن الحجر سقط من الجهة التي شهدت هدم (الخانقاة) الفخرية بجرافات إسرائيلية في عام 1969، كما شهدت العدوان على تلة المغاربة لإزالتها منذ عام 2007، فيما تنشط تحتها حفريات لجمعية (إلعاد) الإسرائيلية، التي تحاول وصل حفرية (الطريق الهيرودياني) في سلوان جنوب المسجد الأقصى بشبكة (أنفاق حائط البراق) تحت سور الأقصى الغربي.

وعقب الحادثة، منعت سلطات الاحتلال مختصي ومهندسي دائرة الأوقاف الإسلامية من الدخول للموقع للتحقق وفحص ما يجري.