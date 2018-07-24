الشرطة الكندية تكشف عن اسم (مسلح تورونتو)



وفي بيان قالت الأسرة: "إن حسين عانى من اضطرابات عقلية شديدة وكان مصابا بالذهان والاكتئاب طيلة حياته".



ولاقى شخصان حتفيهما وأصيب 13 آخرون بعد الهجوم.







رام الله - دنيا الوطنقالت شرطة مدينة تورونتو الكندية أمس الاثنين: "إن المشتبه به في هجوم مسلح بالمدينة الأحد هو فيصل حسين ويبلغ من العمر 29 عاما".