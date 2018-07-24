دولي

ترامب يبحث إلغاء التصاريح الأمنية لمسؤولي إدارة أوباما

ترامب يبحث إلغاء التصاريح الأمنية لمسؤولي إدارة أوباما
رام الله - دنيا الوطن
قالت سارة هاكابي ساندرز الناطقة باسم البيت الأبيض أمس الاثنين: "إن الرئيس يبحث آليات سحب التصاريح الأمنية من مدير المخابرات المركزية السابق جون برينان، ومدير مكتب التحقيقات الفيدرالية السابق جيم كومي، ومدير الاستخبارات الوطنية الأسبق جيمس كلابر وآخرين.

وتتهم ساندرز المسؤولين بالانخراط في السياسة وفي بعض الحالات المطالبة بأجور نقدية مقابل خدماتهم العامة وتصاريحهم الأمنية... وتوجيه اتهامات لا أساس لها" ضد الرئيس، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز). 

وكتب عضو مجلس الشيوخ الجمهوري عن ولاية كنتاكي السيناتور راند بول، عبر (تويتر) في وقت سابق الاثنين، إنه يعتزم إثارة قضية إلغاء تصريح برينان الأمني خلال اجتماع مع ترامب. 

كان برينان وصف المؤتمر الصحفي الذي عقده ترامب مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأسبوع الماضي بأنه "يرقى للخيانة".

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