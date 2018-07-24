السبسي: ندعم صمود الشعب الفلسطيني ونرفض قانون (قومية الدولة اليهودية)

رام الله - دنيا الوطنأكّد رئيس الجمهورية التونسية الباجي قائد السبسي، على ثبات موقف بلاده من القضية الفلسطينية العادلة، ودعمه المتواصل لصمود الشعب الفلسطيني، ووقوفه إلى جانبه في نضاله المشروع، لاسترداد كافة حقوقه الوطنية، وبناء دولته المستقلة، وعاصمتها القدس الشريف.وأكد الرئيس السبسي خلال استقباله أمس للنائب العربي في الكنيست الإسرائيلي أحمد الطيبي، بحضور سفير دولة فلسطين بتونس، هايل الفاهوم في قصر قرطاج العامر بالضاحية الشمالية لتونس، رفض تونس المطلق وإدانتها الشديدة لقانون (قومية الدولة اليهودية) الذي أقرّه الكنيست الإسرائيلي لنزعته العنصرية ومخالفته لقرارات الشرعية الدولية، وتنكّره للحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).ودعا كافة أبناء الشعب الفلسطيني إلى توحيد الصف، وتكثيف التحرك داخلياً وخارجياً لا سيما لدى كلّ القوى المحبة للسلام في العالم، من أجل الضغط على إسرائيل لحملها على احترام القانون الدولي.بدوره، نقل الطيبي تحيات وتقدير أبناء شعبنا في أراضي الـ48 لتونس على مواقفها الداعمة والمساندة للقضية الفلسطينية، مثمّناً المكانة المركزية التي تحظى بها هذه القضية الفلسطينية في ضمير الشعب التونسي.وقدم عرضاً عن الممارسات التي تقوم بها إسرائيل في القدس، والتي من شأنها أن تنسف أيّ محاولة لإحلال السلام في المنطقة، مؤكداً ضرورة التحرك عربياً ودولياً أمام الهيئات الدولية والمنظمات الحقوقية، لتتحمّل مسؤوليتها لوقف كلّ أشكال الاعتداءات الإسرائيلية على الحقوق الفلسطينية.