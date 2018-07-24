الاحتلال يعتقل 14 فلسطينياً في الضفة

رام الله - دنيا الوطنشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، الثلاثاء، حملة اعتقالات في مناطق عدة بالضفة الغربية، طالت 14 فلسطينياً.وأفادت مصادر محلية، أن من بين المعتقلين الكاتبة الفلسطينية لمى خاطر.وأكد المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه تم ضبط مسدس، وقنابل يدوية، وكوع، في منطقة رام الله.