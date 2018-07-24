دولي

سيناتور أمريكي يحذر: مدير الاستخبارات السابق يمكن أن يفشي أسرارنا

سيناتور أمريكي يحذر: مدير الاستخبارات السابق يمكن أن يفشي أسرارنا
رام الله - دنيا الوطن
 قال السيناتور الأمريكي راند بول، إنه يشتبه في احتمال أن يقوم رئيس وكالة المخابرات المركزية السابق، جون برينان، بالكشف عن معلومات سرية لتحقيق مكاسب مالية.

وكتب السيناتور الأمريكي على موقع "تويتر" اليوم الاثنين: "هل ينتفع جون برينان ماديا من إطلاعه على مواد سرية، هل يجني ملايين الدولارات من هجماته على ترامب، مفشيا الأسرار لمقدمي البرامج في وسائل الإعلام؟".

وأضاف بول بأنه سيطلب من الرئيس دونالد ترامب أن يحرم بول من الاطلاع على المستندات السرية.
وذكرت تقارير، في وقت سابق، أن رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب في الكونغرس الأمريكي، الجمهوري بوب غودلات، ينوي استدعاء برينان للإدلاء بشهادته من أجل تحديد درجة انحيازه نحو المرشح الرئاسي والآن رئيس الدولة دونالد ترامب.

وفي وقت سابق، أثارت تصريحات لترامب بأنه يثق في كل من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمخابرات الأمريكية، انتقادات حادة داخل الولايات المتحدة.

وقال ترامب بأنه لا يرى دليلا على تدخل روسيا في الانتخابات الأمريكية، مما جعل بعض الديمقراطيين يصفون سلوك ترامب بأنه مظهر من مظاهر الضعف أو الجنون، في حين وصف مدير وكالة الاستخبارات المركزية السابق في إدارة باراك أوباما جون برينان، كلمة الرئيس بأنها خيانة عظمى.

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