شؤون فلسطينية

دعوات أممية تطالب الاحتلال بالافراج عن الأطفال الأسرى

دعوات أممية تطالب الاحتلال بالافراج عن الأطفال الأسرى
رام الله - دنيا الوطن
طالب المفوض الاعلى لحقوق الانسان في الامم المتحدة زيد رعد الحسين، اليوم الاثنين، دولة الاحتلال بالافراج عن جميع الاطفال الفلسطينيين الذين تعتقلهم او محاكمتهم فورا، وذلك خلال اجتماع في مقر الامم المتحدة ناقش حقوق الشعب الفلسطيني.

وقال الحسين عبر الدائرة المغلقة من جنيف ان "نحو 440 فلسطينيا هم قيد الاعتقال الاداري بحسب آخر الاحصاءات. على اسرائيل فورا ان توجه اليهم اتهامات او تفرج عنهم".

واوضح ان "مئات من الاطفال الفلسطينيين تعتقلهم اسرائيل، بعضهم من دون توجيه اتهام بموجب نظام +الاعتقال الاداري+ في انتهاك للحقوق الانسانية الاساسية".

واضاف "ينبغي ان يكون واضحا ان القانون الدولي لا يجيز اعتقال اطفال الا كحل اخير. سواء بالنسبة الى الاطفال او الراشدين، ان الاعتقال من دون محاكمة، استنادا الى ادلة تبقى غالبا سرية مع (اصدار) اوامر باعتقال اداري يمكن تمديده الى ما لانهاية، يتنافى والقانون الدولي الذي من واجب اسرائيل احترامه"، مطالبا ب"وضع حد لهذه الممارسة".

وجاء كلام المسؤول الاممي خلال اجتماع تناول اعمال العنف الاخيرة في غزة، على ان يتطرق اليها ايضا مجلس الامن الثلاثاء في اجتماعه الشهري حول الشرق الاوسط.

وانتقد الحسين ايضا "التوقيفات والاعتقالات التعسفية لناشطين في حقوق الانسان من جانب السلطات الاسرائيلية".

ومنذ الثلاثين من اذار/مارس، تشهد الحدود بين قطاع غزة واسرائيل حركة احتجاجات في اطار "مسيرة العودة". واسفرت المواجهات عن مقتل 149 فلسطينيا بنيران الجنود الاسرائيليين، اضافة الى مقتل جندي اسرائيلي.

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