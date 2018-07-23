56 % من الألمان مقتنعون بقدرة أوروبا على حماية أمنها دون مساندة أميركا

أظهر استطلاع ألماني حديث أن 56 بالمئة من المواطنين الألمان مقتنعون بأن أوروبا يمكنها تحقيق أمنها الخاص دون مساندة الولايات المتحدة الأمريكية.





وأوضح الاستطلاع، الذي أجراه معهد "فورزا" لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من شبكة "أر تي إل" الإعلامية وتم نشره اليوم الاثنين، أن 37 بالمئة فقط من الألمان يرون أن أوروبا معتمدة على المساعدة العسكرية من الولايات المتحدة الأمريكية.





وأشار الاستطلاع إلى أنه قلما كانت هناك اختلافات بين الشرق والغرب، وكذلك بين المجموعات المختلفة من الناخبين في هذه النقطة، إذ يسود لدى الجميع رأي أن الدفاع عن أوروبا ممكن أيضا بدون الولايات المتحدة الأمريكية.





وأظهر الاستطلاع أن 84 بالمئة من المواطنين الألمان يعتبرون زعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه سيتم "التحكم في ألمانيا تماما من جانب روسيا" بسبب وارداتها من الغاز الطبيعي، "عبثي تماما".





وأوضح 10 بالمئة فقط ممن شملهم الاستطلاع أن روسيا قامت بالسيطرة على ألمانيا من خلال سياسة الطاقة الخاصة بها.





وكشف الاستطلاع أن 28 بالمئة من أتباع حزب البديل لأجل ألمانيا "ايه اف دي" تبنوا رأي الرئيس الأمريكي في هذا الشأن.





تجدر الإشارة إلى أنه تم إجراء هذا الاستطلاع على مدار يومي 19 و20 تموز/يوليو الجاري، وشمل 1004 أشخاص.

رام الله - دنيا الوطن