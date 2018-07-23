شؤون فلسطينية

الاتيرة تتفقد المشاريع التنموية البيئية في بلدة عجة

الاتيرة تتفقد المشاريع التنموية البيئية في بلدة عجة
رام الله - دنيا الوطن
 زارت رئيس سلطة جودة البيئة م. عدالة الاتيرة، خلال جولة تفقدية لها الى قرية حجة قرب جنين، عدد من المشاريع التطويرية التنموية الصديقة للبيئة يرافقها رئيس البلدية ووفدا من سلطة جودة البيئة وعدد من ممثلي المؤسسات الرسمية.

واشارت الاتيرة انن بلدة عجة ستشكل بكل مكوناتها بلدة خضراء لما يحمله المجلس البلدي والاهالي من ريادة وطموح للرقي في بلدتهم من خلال تطويرهم لعدد من المشاريع التنموية فيها وخاصة الصديقة للبيئة.

وناقشت خلال زيارتها لمشروع اقامة غابة عجة الخضراء مع اعضاء المجلس البلدي واهالي البلدة، اهم العوامل التي تساهم في انجاح انشاء الغابة الخضراء واهمية تنسيق العمل مع الجهات ذات العلاقة، مشيرة ان السياحة البيئية جزء من التنمية الاقتصادية في الوطن، مثمنة الجهود التي يبذلها المجلس البلدي على مختلف المستويات من أجل ان تكون بلدتهم نموذجا للقرى الصديقة للبيئة.

واطلعت الاتيرة على مشروع الطاقة الشمسية التابع للبلدية "بدر 1" الذي يتم تنفيذه بجهود من البلدية وبالتعاون مع مستثمر محلي والمشروع الثاني للطاقة الشمسية الذي يحمل اسم "بدر2 " والذي سينفذ خلال السنوات القادمة ضمن الخطة التطويرية للبلدية.

وزارت الاتيرة خلال جولتها عرقان القلعة في شمال البلدة بالقرب من وادي النصراني، بالإضافة الى اطلاعها على عبارات للمياه والجسور وهي عبارات اثرية تاريخية تعود للعهد العثماني ومقامة على خط مسار سكة حديد الحجاز العثمانية والتي تسعى البلدية تأهيلها من اجل ان تكون مرفق سياحي في البلدة.

واختتمت الاتيرة جولتها مع محافظ جنين اللواء ابراهيم رمضان، في زيارة مزرعة ومصنع ومطاحن النصر في البلدة والذي يعمل على انتاج نباتات عضوية، واطلعا على الاشتراطات البيئية التي تلتزم بها الشركة مشيرة بان بلدة عجة بكافة مكوناتها تمثل قصة نجاح على مختلف الاصعدة.

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