شؤون فلسطينية

التربية تُطلق أندية الموهوبين رياضياً

التربية تُطلق أندية الموهوبين رياضياً
رام الله - دنيا الوطن
أطلقت وزارة التربية والتعليم العالي وبرعاية وزيرها د. صبري صيدم؛ من خلال الإدارة العامة للنشاطات الطلابية، اليوم الاثنين، أندية الموهوبين رياضياً، من مدرسة مسقط الأساسية العليا التابعة لمديرية تربية نابلس، والتي ستستمر حتى 2/8/2018.

جاء ذلك، بحضور مدير عام النشاطات الطلابية صادق الخضور، وطاقم الإدارة العامة، ومدير التربية والتعليم العالي بنابلس، د. عزمي بلاونة، وطاقم المديرية، ورئيس بلدية عصيرة الشمالية، حازم ياسين، وعدد من الشخصيات الاعتبارية والرسمية والفعاليات المؤسسات الوطنية في عصيرة، وأمين سر فتح في عصيرة الشمالة.

وفي كلمته، نقل الحضور تحيات الوزير صيدم لأهالي وطلبة عصيرة الشمالية، موضحاً أن هذه الأندية تندرج ضمن الخطة الاستراتيجية للإدارة العامة للنشاطات الطلابية، في إطار جهد موجه ومدروس لتنمية الإبداع الرياضي، وصقل المواهب لدى الطلبة في جميع الألعاب الرياضية كل حسب موهبته ورغبته؛ لتغدو جزءاً من ثقافة الطلبة اليومية.

وأكد الخضور، أن الاتحاد الرياضي المدرسي برئاسة الوكيل د. بصري صالح، عازمٌ على توطيد العلاقة مع الاتحادات الرياضية المختلفة لصالح إسناد جهود تطوير الرياضة الوطنية، مشيراً إلى أن الاتحاد يعكف حالياً على بلورة خطة عمل طموحة للمرحلة المقبلة.

من جانبه، شكر بلاونة وزير التربية لاهتمامه بهذه الفئة من رياضيين وفنانين ودعمه اللامتناهي لإبداعات الطلبة، شاكراً أهالي قرية عصيرة لاستضافتهم هذه الأندية، واحتضانهم هذه المواهب، مؤكداً على ضرورة إبراز إبداعات الطلبة وطاقاتهم في شتى المحافل وعلى المستويين الوطني والعالمي.

من جهته، دعا ياسين أهالي بلدة عصيرة للوقوف إلى جانب وزارة التربية في تأدية رسالتها السامية، والتي أحدثت تغيرات ملحوظة في سلك التعليم، مؤكداً أهمية دور الوزارة في تنشئة جيل منحاز لقضيته، متحدثاً حول سعي بلدية عصيرة الدؤوب وشراكتها مع وزارة التربية؛ خاصةً بمجال رقمنة التعليم، للارتقاء بمستوى طلبتها التعليمي.

وتحدثت الطالبة مريم الشولي التي ألقت كلمة الطلبة المشاركين في الأندية؛ مرحبةً وشاكرةً الضيوف لمشاركتهم الطلبة هذا الاحتفال، شاكرةً وزارة التربية بما فيها قسم النشاطات الطلابية لتنظيمهم هذه الأندية التي تعتبر فرصة للطلبة لتنمية مواهبهم ومساعدتهم على تنمية قدراتهم، وإشباع رغباتهم الرياضية.

يشار إلى أن عدد الأندية لهذا العام بلغ 36 نادياً للبنين والبنات موزعة على جميع مديريات التربية والتعليم العالي، وتضم 1900 طالب وطالبة؛ يشرف عليهم مجموعة من المعلمين والمعلمات من ذوي الاختصاص والخبرة.

وتخلل حفل إطلاق الأندية؛ عدد من الفقرات الرياضية للطلبة المشاركين.

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