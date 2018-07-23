شؤون فلسطينية

الرئيس: لن نسمح بخصم أو منع الرواتب عن الشهداء والأسرى

الرئيس: لن نسمح بخصم أو منع الرواتب عن الشهداء والأسرى
رام الله - دنيا الوطن
قال الرئيس محمود عباس، "لن نسمح بخصم أو منع الرواتب عن الشهداء والأسرى كما يحاول البعض، ولو بقي لدينا قرش واحد سنصرفه على الشهداء والأسرى وعائلاتهم".

جاء ذلك خلال تكريمه، مساء اليوم الاثنين، لكوكبة من قادة الحركة الأسيرة، الذين استشهدوا في سجون الاحتلال، والأسرى المحررين، الذين قدموا أرواحهم وأعمارهم دفاعاً عن قضية شعبهم ووطنهم.

وأضاف: "نعتبر الأسرى والشهداء كواكب ونجوم في سماء نضال الشعب الفلسطيني، وهم لهم الأولوية في كل شيء، وفي عام 1965 بعد انطلاق الثورة الفلسطينية بأيام، كانت أول مهمة عملها الرئيس الراحل ياسر عرفات، هي إنشاء مؤسسة رعاية أسر شهداء ومجاهدي فلسطين لأنهم الرواد، ويجب الاهتمام بهم، ونحن سنهتم بهم".

وتابع الرئيس: "كل التقدير للحركة الأسيرة، التي نعتبر أنها تعبد الطريق لاستقلال فلسطين".

ومنح الرئيس الشهداء الأسرى المناضلين: عبد القادر أبو الفحم، وجمال مراغة، وعلي الجعفري، وراسم أبو الحلاوة، نوط القدس تقديراً لدورهم ونضالهم الوطني المشرف، وهم الذين سقطوا دفاعاً عن قضية شعبهم ووطنهم.

فيما منح الأسرى المحررين: عبد الله سكافي، ومحمد لطفي ياسين خليل (أبو لطفي)، وأحمد أبو سرو، نجمة الحرية من وسام دولة فلسطين، تقديرا لدورهم ونضالهم الوطني المشرف دفاعاً عن قضية شعبهم ووطنهم.

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