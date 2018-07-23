ليبرمان يخنق غزة ويقرر إبقاء معبر كرم أبو سالم مغلقاً

حسم وزير الأمن الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان قراره، بشأن فتح (معبر كرم أبو سالم التجاري) مع قطاع غزة.





وقال موقع (والاه) الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين: إنه وبعد تقييم أمني، رفض وزير الأمن ليبرمان السماح بفتح (معبر كرم أبو سالم) غداً الثلاثاء.





وأشار الموقع إلى أن ليبرمان، سيتخذ القرار بشان معبر كرم أبو سالم لاحقاً، وذلك وفقاً للوضع الأمني.





يذكر، أن إسرائيل قررت الاثنين الماضي، إغلاق (معبر كرم أبو سالم، أمام المحروقات والوقود وكل البضائع باستثناء المواد التموينية والأدوية.





رام الله - دنيا الوطن