شؤون فلسطينية

الاحتلال يُؤجل محاكمة الشيخ رائد صلاح حتى أكتوبر المقبل

الاحتلال يُؤجل محاكمة الشيخ رائد صلاح حتى أكتوبر المقبل
رام الله - دنيا الوطن
عقدت في محكمة الصلح بمدينة حيفا، اليوم الاثنين، جلسة من جلسات الاستماع لشهود النيابة في ملف الشيخ رائد صلاح، كما جرى تأجيل الجلسة التي كان من المزمع عقدها يوم غد الثلاثاء، إلى موعد آخر.

وقال محامي الدفاع، خالد زبارقة: إن "جلسة اليوم، استمعت إلى أحد (خبراء الترجمة) وقام بترجمة كلمة للشيخ رائد صلاح، ألقاها في إحدى المناسبات بمدينة باقة الغربية عام 2015، كما استمعت المحكمة إلى شركة الترجمة التي ترجمت مقالاً للشيخ رائد صلاح بعنوان (نتنياهو وجنون العظمة) بالإضافة إلى الاستماع إلى ترجمة لمنشور كتبه الشيخ رائد صلاح ونشر على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص الانتهاكات الإسرائيلية في مقبرة القسام".

وأضاف زبارقة: "أن ما حدث في سائر جلسات الاستماع لشهود النيابة، حدث اليوم أيضاً، من فبركة وأخطاء ممنهجة في ترجمة أقوال وكتابات وتصريحات الشيخ رائد صلاح".

وأكد أن "الترجمة المغلوطة والمفبركة، كانت تميز كافة الترجمات التي أدلى حولها من يزعم أنهم خبراء بإفاداتهم، وبالتالي يظهر كل يوم لطاقم الدفاع، أن الشيخ رائد صلاح يلاحق ويسجن، بسبب أخطاء مقصودة في ترجمة تصريحاته وكتاباته، ونحن نعتقد كطاقم دفاع أن سلوك النيابة في مجمل الملف، يظهر أن هذا الملف في حالة "موت سريري"، وتحاول النيابة إنعاشه عبر الفبركة والترجمات المغلوطة".

وختم زبارقة بالقول: إنه "بات واضحاً للجميع أن هذا الملف قد سقط، وأقوال الشيخ رائد صلاح الحقيقية وكتاباته صحيحة، ولا تنطوي عليها مخالفات قانونية، وفق ما تزعم النيابة العامة في لائحة الاتهام، وما يجري هو ملاحقة سياسية واضحة للشيخ رائد، على خلفية ما يؤمن به ويمثله بشخصيته الاعتبارية ومواقفه. واضح أن هناك أياد سياسية ممثلة بالحكومة الإسرائيلية توجّه سلوك النيابة العامة في الملف، وكان هذا ظاهراً منذ اللحظة الأولى لاعتقال الشيخ رائد صلاح".

وحضر جلسة المحكمة، العشرات من الأهالي والناشطين والقيادات السياسية في المجتمع العربي.

وقال رئيس التجمع الوطني الديمقراطي ورئيس الكتلة البرلمانية للقائمة المشتركة، النائب د. جمال زحالقة، خلال مشاركته في جلسة المحكمة، إن "قرارات هذه المحكمة باطلة ولا نحترمها لأنها تستند إلى ملاحقة سياسية للشيخ رائد صلاح"، مطالباً بـ"إطلاق سراح الشيخ رائد وإغلاق هذا الملف الذي لا يستند إلى أي شيء موضوعي على الإطلاق."

وأحيل الشيخ رائد صلاح، بتاريخ 06.07.2018 إلى الحبس المنزلي في قرية كفر كنا، وبشروط مقيدة مشددة.

واعتُقل الشيخ صلاح فجر الثلاثاء الموافق 15.8.2017، وقدمت النيابة العامة لائحة اتهام ضده بتاريخ 24.8.2017، وزعمت النيابة ارتكابه مخالفات مختلفة منها "التحريض على العنف والإرهاب"، في خطب وتصريحات له، بالإضافة إلى اتهامه بـ"دعم وتأييد منظمة محظورة"، هي الحركة الإسلامية (الشمالية) التي كان يرأسها والتي حظرتها بتاريخ 17.11.2015، بموجب ما يسمى "قانون الإرهاب".

أخبار ذات صلة

اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس: قانون القومية عدوان على الشعب الفلسطيني

اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس: قانون القومية عدوان على الشعب الفلسطيني

التربية تُطلق أندية الموهوبين رياضياً

التربية تُطلق أندية الموهوبين رياضياً

الرئيس: لن نسمح بخصم أو منع الرواتب عن الشهداء والأسرى

الرئيس: لن نسمح بخصم أو منع الرواتب عن الشهداء والأسرى

ليبرمان يخنق غزة ويقرر إبقاء معبر كرم أبو سالم مغلقاً

ليبرمان يخنق غزة ويقرر إبقاء معبر كرم أبو سالم مغلقاً

الخارجية البريطانية تُعرب عن قلقها من &#34;قانون القومية&#34;

الخارجية البريطانية تُعرب عن قلقها من "قانون القومية"

أبو هولي: استمرار الأزمة المالية لـ (أونروا) سيدفع المنطقة للتأزم

أبو هولي: استمرار الأزمة المالية لـ (أونروا) سيدفع المنطقة للتأزم

خسائر بمئات آلاف الشواكل لحقت بموسم القمح جنوب نابلس بسبب ممارسات الاحتلال

خسائر بمئات آلاف الشواكل لحقت بموسم القمح جنوب نابلس بسبب ممارسات الاحتلال

الصليب الأحمر يُعلن عن برنامج زيارات أسرى جنين وطوباس لشهر آب

الصليب الأحمر يُعلن عن برنامج زيارات أسرى جنين وطوباس لشهر آب

التعليقات

الدنيا حكايات

مُصالحة مصر

مُصالحة مصر

شؤون فلسطينية

اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس: قانون القومية عدوان على الشعب الفلسطيني

اللجنة الرئاسية العليا لشؤون الكنائس: قانون القومية عدوان على الشعب الفلسطيني

التربية تُطلق أندية الموهوبين رياضياً

التربية تُطلق أندية الموهوبين رياضياً

الخارجية البريطانية تُعرب عن قلقها من &#34;قانون القومية&#34;

الخارجية البريطانية تُعرب عن قلقها من "قانون القومية"

الاحتلال يُؤجل محاكمة الشيخ رائد صلاح حتى أكتوبر المقبل

الاحتلال يُؤجل محاكمة الشيخ رائد صلاح حتى أكتوبر المقبل

أبو هولي: استمرار الأزمة المالية لـ (أونروا) سيدفع المنطقة للتأزم

أبو هولي: استمرار الأزمة المالية لـ (أونروا) سيدفع المنطقة للتأزم

خسائر بمئات آلاف الشواكل لحقت بموسم القمح جنوب نابلس بسبب ممارسات الاحتلال

خسائر بمئات آلاف الشواكل لحقت بموسم القمح جنوب نابلس بسبب ممارسات الاحتلال

الصليب الأحمر يُعلن عن برنامج زيارات أسرى جنين وطوباس لشهر آب

الصليب الأحمر يُعلن عن برنامج زيارات أسرى جنين وطوباس لشهر آب

جامعة الخليل توقع اتفاقية مع جمعية أصدقاء المريض لتدريب طلبة الطب

جامعة الخليل توقع اتفاقية مع جمعية أصدقاء المريض لتدريب طلبة الطب

منوعات

منعته المعابر من السفر لـ&#34;أراب آيدول&#34;.. الغزي&#34;رؤوف البلبيسي&#34; يفوز بالمركز الثاني بمهرجان مصر الدولي

منعته المعابر من السفر لـ"أراب آيدول".. الغزي"رؤوف البلبيسي" يفوز بالمركز الثاني بمهرجان مصر الدولي

شاهد: مطرب إسرائيلي يسرق إسم الموسيقار الراحل &#34;فريد الأطرش&#34;

شاهد: مطرب إسرائيلي يسرق إسم الموسيقار الراحل "فريد الأطرش"

سما المصري تُرضع قرد.. وتعليقها صادم أكثر من الحدث ذاته

سما المصري تُرضع قرد.. وتعليقها صادم أكثر من الحدث ذاته

تصرف غير متوقع من جوليا بطرس بعد سماع الآذان أثناء حفلها

تصرف غير متوقع من جوليا بطرس بعد سماع الآذان أثناء حفلها

سماح أنور تكشف معاناتها مع الشلل وسر رفض الفنانين العمل مع محمد صبحي

سماح أنور تكشف معاناتها مع الشلل وسر رفض الفنانين العمل مع محمد صبحي

هل اعتنقت &#34;آشواريا&#34; الإسلام؟

هل اعتنقت "آشواريا" الإسلام؟

فيديو: جورج وسوف يوقف حفله لهذا السبب... شاهدوا ماذا حصل

فيديو: جورج وسوف يوقف حفله لهذا السبب... شاهدوا ماذا حصل

ديمة بياعة تنشر صورتها مع أولادها &#34;وقت فجأة بيصيروا ولادك طولك &#34;

ديمة بياعة تنشر صورتها مع أولادها "وقت فجأة بيصيروا ولادك طولك "

فيديو: بعد وصفها لبوسي شلبي بالـ&#34;رداحة&#34;.. ياسمين الخطيب تتحدث عن علاقاتها بالفنانين

فيديو: بعد وصفها لبوسي شلبي بالـ"رداحة".. ياسمين الخطيب تتحدث عن علاقاتها بالفنانين

فيديو: معجبة ماجد المهندس بعد السّجن:&#34;أحلى حُضن بحياتي وريحته كانت عرق&#34;

فيديو: معجبة ماجد المهندس بعد السّجن:"أحلى حُضن بحياتي وريحته كانت عرق"

عربي

مناوشة و&#34;قصف جبهات&#34; بين كاتب إسرائيلي وبرلمانية كويتية بسبب &#34;المغضوب عليهم&#34;

مناوشة و"قصف جبهات" بين كاتب إسرائيلي وبرلمانية كويتية بسبب "المغضوب عليهم"

&#34;المثلية الجنسية&#34; شرط لاستضافة قطر مونديال 2022

"المثلية الجنسية" شرط لاستضافة قطر مونديال 2022

اعترافات صادمة لمصري ضُبط أثناء سفره بسيارته من الجيزة إلى إسرائيل

اعترافات صادمة لمصري ضُبط أثناء سفره بسيارته من الجيزة إلى إسرائيل

الإمارات تتهم قطر بتمويل تقرير (الإمارات ليكس) في لبنان

الإمارات تتهم قطر بتمويل تقرير (الإمارات ليكس) في لبنان