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شؤون فلسطينية

ابو هولي: استمرار الأزمة المالية للأونروا سيدفع بالمنطقة الى التأزم

ابو هولي: استمرار الأزمة المالية للأونروا سيدفع بالمنطقة الى التأزم
رام الله - دنيا الوطن
دعا عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون اللاجئين الدكتور احمد ابو هولي، الدول المانحة والممولة الوفاء بالتزاماتها المالية والاسراع في تقديم تمويل اضافي لتغطية العجز المالي في ميزانية  الأونروا  .

وقال ان استمرار الأزمة المالية للأونروا سيدفع بالمنطقة الى التأزم يتحمل مسؤوليته المجتمع الدولي الذي اخفق في معالجة الأزمة المالية  التي تعاني منها الأونروا .

ولفت ابو هولي  خلال لقائه اليوم مع لجنة متابعة شؤون اللاجئين من سوريا الى قطاع غزة في مكتبه بدائرة شؤون اللاجئين بمدينة غزة الى ان دائرته على اتصال دائم مع كل الاطراف المعنية وخاصة الدول العربية المضيفة  وادارة الأونروا للبحث عن حلول لأزمة الأونروا المالية دون المساس بالخدمات المقدمة للاجئين الفلسطينيين .

وكان اللقاء قد بحث اوضاع اللاجئين الفلسطينيين الذي نزحوا من سوريا الى قطاع غزة ، والأزمة المالية للأونروا وقرارها بخصوص وقف صرف مخصصات بدل الايجار للاجئين الذين نزحوا من سوريا علاوة على الية تسجيل النازحين المتواجدين في قطاع غزة الذين يرغبون في العودة الى سوريا . 

ورفض ابو هولي لجوء الاونروا الى تقليص خدماتها المقدمة للاجئين الفلسطينيين ووقف بدلات الايجار ووقف عقود عمل لما يقارب 950 موظف يعملون على برنامج الطوارئ داعيا الأونروا الى التحرك للبحث عن اليات جديدة للخروج من ازمتها المالية من خلال حث المانحين برفع سقف تبرعاتهم المالية والوفاء بالتزاماتهم .

وفيما يتعلق بقرار الأونروا بوقف بدل صرف الايجارات للاسر النازحة من سوريا  وعد د. ابو هولي بمتابعة هذا الأمر مع  ادارة الأونروا.

واطلع ابو هولي  لجنة متابعة شؤون اللاجئين النازحين من سوريا الى قطاع غزة على نتائج زيارة وفد منظمة التحرير الفلسطينية الى سوريا ولبنان مشيرا الى  ان اللاجئين الفلسطينيين في سوريا في موضع اهتمام دائرته واهتمام القيادة الفلسطينية .

واشار الى ان عملية تسجيل النازحين من اللاجئين الفلسطينيين في سوريا الى لبنان وقطاع غزة والذي يرغبون في العودة الى سوريا هي الخطوة الاولى  تمهيدا لتسوية اوضاعهم فيما بعد مع الجهات المختصة لتسهيل اجراءات عودتهم .

وقال تلقينا ردود ايجابية من المسؤولين السوريين فيما يخص الفلسطينيين المفقودين في سوريا وكذلك فيما يخص بإعادة اعمار المخيمات وتسهيل عودة النازحين الى مخيماتهم التي اعتبرها ضمن اولويات الحكومة السورية لافنا الى مجلس الوزراء السوري اتخذ قرارا بإعادة تنظيم منطقة مخيم اليرموك يما يتناسب مع الواقع وهذا يفتح الباب امام الاسراع في اعادة اعماره .

ورحبت اللجنة بجهود الدكتور ابو هولي في متابعة اوضاع اللاجئين مؤكدة على اهمية استمرار اللقاءات مع دائرة شؤون اللاجئين  لمتابعة قضاياهم ومعالجة مشاكلهم .

وطالبت اللجنة دائرة شؤون اللاجئين مساندتها والتواصل مع الأونروا للعدول عن  قرارها  بوقف صرف بدل الايجار للعائلات اللاجئة النازحة من سوريا .

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