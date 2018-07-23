الصليب الأحمر يُعلن عن برنامج زيارات أسرى جنين وطوباس لشهر آب

رام الله - دنيا الوطنأعلن مكتب اللجنة الدولية للصليب الأحمر في جنين، اليوم الاثنين، برنامج زيارات أسرى محافظتي جنين وطوباس، لشهر آب/ أغسطس المقبل.وأوضح المكتب في بيان صحفي، أن زيارة أسرى (سجن الرملة) ستكون في 9 آب/ أغسطس، و23 للمعتقلين المرضى في مستشفى الرملة، وأسرى (هداريم) و(هشارون) في 13، وفي 27 للمعتقلات الإناث، و(سجن الدامون)، كرمل (عتليت) في 15، و(جلبوع) 1(جنين وطوباس)، و(شطة) في 7، و(جلبوع) 2 في 8، و(بئر السبع) في 7.وأشار إلى أن زيارة (نفحة) ستكون في 1، وسجن (رامون) في 26، و(عسقلان) في 14، و(مجدو) المجموعة الأولى في 13، وللقاصرين في27، وفي والمجموعة الثانية في 20، و(النقب) المجموعة الأولى في 8، والمجموعة الثانية في 15، و(عوفر) في 8، وللقاصرين فقط في 20 آب/ أغسطس.