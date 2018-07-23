جامعة الخليل توقع اتفاقية مع جمعية أصدقاء المريض لتدريب طلبة الطب

رام الله - دنيا الوطنوقعت جامعة الخليل وجمعية أصدقاء المريض اتفاقية تعاون مشترك لتدريب طلبة كلية الطب البشري والكليات الصحية في الجامعة في المستشفى الأهلي التابع للجمعية ريثما يتم الانتهاء من بناء مستشفى الجامعة الذي سيخدم طلبة كلية الطب والمجتمع المحلي. وتنص الاتفاقية أيضاً على تبادل الخبرات العملية والصحية والأكاديمية بين الطرفين.وصرح د. نبيل الجعبري رئيس مجلس أمناء الجامعة، أن هذا الاتفاق يعزز من علاقات الشراكة بين الجامعة ومؤسسات المحافظة، ويخدم برنامج الطب المشترك المنوي إطلاقة بالشراكة مع جامعة بوليتكنيك فلسطين. فيما عبر الأستاذ عبد الكريم الزغير عن سعادته بتوقيع هذا الاتفاق مع جامعة الخليل الذي يوسع من دائرة المستفيدين من خدمات المستشفى ليتجاوز متلقي الخدمة وهم المرضى إلى مقدميها المستقبلين وهم الأطباء والاختصاصين، وليتيح الفرص لكوادر المستشفى الاستفادة من إمكانيات الجامعة الأكاديمية والعلمية في رفع مستوى العاملين في المستشفى الأهلي، وأفاد بأن المستشفى لديها أطباء وخبرات واسعة لجميع مجالات التخصص.وقد قوبل توقيع الاتفاقية بالترحيب من قبل مؤسسات وفعاليات الخليل والأهالي.